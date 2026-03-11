Il calendario delle partite di Europa League

Europa League, il calendario e gli orari delle partite degli ottavi di finaleguida tv
Giovedì 12 marzo l’andata degli ottavi di finale di Europa League, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Giovedì alle 18.45 il derby italiano tra Bologna e Roma, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo, inviati Marco Nosotti, Paolo Assogna e Angelo Mangiante.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
"Tu mi piaci tanto", la copertina di Europa League
La copertina che aprirà gli studi di Europa League è sulle note del brano del giovane cantante genovese Sayf. "Tu mi piaci tanto" (La Santa / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy) è stato presentato per la prima volta sul palco dell’Ariston durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo dove ha ottenuto il secondo posto, rivelandosi come una delle rivelazioni urban della kermesse.
Europa League, l’andata degli ottavi di finale su Sky e NOW
Giovedì 12 marzo
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport 251
- alle 18.45: BOLOGNA-ROMA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo, inviati Marco Nosotti, Paolo Assogna e Angelo Mangiante, Diretta Gol Riccardo Gentile
- alle 18.45: LILLE-ASTON VILLA su Sky Sport Mix e Sky Sport 253. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Federico Zancan
- alle 18.45: STOCCARDA-PORTO su Sky Sport 254. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- alle 18.45: PANATHINAIKOS-BETIS SIVIGLIA su Sky Sport 255. Telecronaca Manuel Favia, Diretta Gol Nicolò Ramella
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- alle 21.00: NOTTINGHAM FOREST-MIDTJYLLAND su Sky Sport Max e Sky Sport 253. Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: CELTA VIGO-OLYMPIQUE LIONE su Sky Sport Mix e Sky Sport 254. Telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: GENK-FRIBURGO su Sky Sport 255. Telecronaca Walter Topan, Diretta Gol Matteo Marceddu
- alle 21.00: FERENCVÁROS-BRAGA su Sky Sport 256. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Federico Zanon
- dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
- alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Lisa Offside
- a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta