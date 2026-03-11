Offerte Sky
Arbitri Serie A, designazioni giornata 29: torna La Penna, Inter-Atalanta a Manganiello

Serie A

Gianluca Manganiello è stato designato per dirigere Inter-Atalanta. Torna ad arbitrare in Serie A Federico La Penna dopo lo stop a seguito di Inter-Juve: dirigerà Pisa-Cagliari. Mariani per Udinese-Juve (diretta sabato 14 marzo alle 20:45 su Sky), mentre c’è Massa per l'importante match per la zona Champions Como-Roma (domenica 15 marzo alle 15 su Sky) e Guida per Lazio-Milan

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 29^ GIORNATA

TORINO – PARMA    Venerdì 13/03 h.20.45 su Sky Sport

MARESCA

CECCONI – ZINGARELLI

IV:      MUCERA

VAR:     GHERSINI

AVAR:       AURELIANO

 

INTER – ATALANTA    Sabato 14/03 h. 15.00

MANGANIELLO

PASSERO – ROSSI L.

IV:      COLLU

VAR:     GARIGLIO

AVAR:       CHIFFI

 

NAPOLI – LECCE    Sabato 14/03 h. 18.00

ABISSO

IMPERIALE – CECCON

IV:       GALIPO’

VAR:      NASCA

AVAR:       FABBRI

 

UDINESE – JUVENTUS    Sabato 14/03 h. 20.45 su Sky Sport

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     RAPUANO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MARINI

 

HELLAS VERONA – GENOA    h. 12.30

MARCHETTI

SCATRAGLI – LAUDATO  

IV:      DIONISI

VAR:     MARINI

AVAR:     MERAVIGLIA

 

PISA – CAGLIARI    h. 15.00

LA PENNA

BERCIGLI – TRINCHIERI

IV:     FOURNEAU

VAR:     PATERNA

AVAR:      CAMPLONE

 

SASSUOLO – BOLOGNA    h. 15.00

BONACINA

DEI GIUDICI – FONTEMURATO

IV:       MARINELLI

VAR:     SERRA

AVAR:     PEZZUTO

 

COMO – ROMA    h. 18.00 su Sky Sport

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:     SOZZA

VAR:      FABBRI

AVAR:       GARIGLIO

 

LAZIO – MILAN   h. 20.45

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV:       AYROLDI

VAR:      CHIFFI

AVAR:      MAGGIONI

 

CREMONESE – FIORENTINA    Lunedì 16/03 h. 20.45

DI BELLO

LO CICERO – VECCHI

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     AURELIANO

AVAR:      PEZZUTO

