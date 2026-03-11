Gianluca Manganiello è stato designato per dirigere Inter-Atalanta. Torna ad arbitrare in Serie A Federico La Penna dopo lo stop a seguito di Inter-Juve: dirigerà Pisa-Cagliari. Mariani per Udinese-Juve (diretta sabato 14 marzo alle 20:45 su Sky), mentre c’è Massa per l'importante match per la zona Champions Como-Roma (domenica 15 marzo alle 15 su Sky) e Guida per Lazio-Milan
TORINO – PARMA Venerdì 13/03 h.20.45 su Sky Sport
MARESCA
CECCONI – ZINGARELLI
IV: MUCERA
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
INTER – ATALANTA Sabato 14/03 h. 15.00
MANGANIELLO
PASSERO – ROSSI L.
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
NAPOLI – LECCE Sabato 14/03 h. 18.00
ABISSO
IMPERIALE – CECCON
IV: GALIPO’
VAR: NASCA
AVAR: FABBRI
UDINESE – JUVENTUS Sabato 14/03 h. 20.45 su Sky Sport
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: RAPUANO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
HELLAS VERONA – GENOA h. 12.30
MARCHETTI
SCATRAGLI – LAUDATO
IV: DIONISI
VAR: MARINI
AVAR: MERAVIGLIA
PISA – CAGLIARI h. 15.00
LA PENNA
BERCIGLI – TRINCHIERI
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: CAMPLONE
SASSUOLO – BOLOGNA h. 15.00
BONACINA
DEI GIUDICI – FONTEMURATO
IV: MARINELLI
VAR: SERRA
AVAR: PEZZUTO
COMO – ROMA h. 18.00 su Sky Sport
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: SOZZA
VAR: FABBRI
AVAR: GARIGLIO
LAZIO – MILAN h. 20.45
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: CHIFFI
AVAR: MAGGIONI
CREMONESE – FIORENTINA Lunedì 16/03 h. 20.45
DI BELLO
LO CICERO – VECCHI
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO