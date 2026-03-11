Inter, Thuram torna ad allenarsi in gruppo. Lavoro personalizzato per Bastoniverso l'atalanta
Torna a lavorare l’Inter per preparare la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta, in programma sabato alle 15. Nell’allenamento di mercoledì 11 marzo, Marcus Thuram è tornato a lavorare con il gruppo dopo aver smaltito la febbre che l'ha tenuto fuori dal derby: è quindi a disposizione per la partita di Serie A. Situazione diversa per Alessandro Bastoni, che ha svolto lavoro personalizzato e verrà valutato giorno dopo giorno in seguito alla forte botta alla tibia rimediata nel contrasto con Rabiot durante il derby. Continuano, invece, a lavorare a parte Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, che non saranno disponibili contro l’Atalanta. Lo staff medico valuterà nei prossimi giorni se potranno rientrare per la trasferta di Firenze o se il recupero slitterà a dopo la sosta per le nazionali.