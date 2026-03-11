Offerte Sky
Inter, Thuram torna ad allenarsi in gruppo. Lavoro personalizzato per Bastoni

verso l'atalanta

L'Inter prepara la sfida di campionato contro l’Atalanta dopo la sconfitta nel derby. Novità da Appiano Gentile dopo l'allenamento di oggi, mercoledì 11 marzo: Thuram è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver smaltito la febbre, mentre Bastoni ha svolto lavoro personalizzato e verrà valutato giorno dopo giorno. Sempre a parte Lautaro Martinez e Calhanoglu che salteranno sicuramente la partita, in programma sabato 15 marzo alle 15

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Torna a lavorare l’Inter per preparare la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta, in programma sabato alle 15. Nell’allenamento di mercoledì 11 marzo, Marcus Thuram è tornato a lavorare con il gruppo dopo aver smaltito la febbre che l'ha tenuto fuori dal derby: è quindi a disposizione per la partita di Serie A. Situazione diversa per Alessandro Bastoni, che ha svolto lavoro personalizzato e verrà valutato giorno dopo giorno in seguito alla forte botta alla tibia rimediata nel contrasto con Rabiot durante il derby. Continuano, invece, a lavorare a parte Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, che non saranno disponibili contro l’Atalanta. Lo staff medico valuterà nei prossimi giorni se potranno rientrare per la trasferta di Firenze o se il recupero slitterà a dopo la sosta per le nazionali

CALCIO: SCELTI PER TE