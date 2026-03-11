Offerte Sky
Bologna-Roma, Italiano: "Servirà una gara quasi perfetta, Gasperini un esempio"

Europa League

Vigilia del derby italiano di Europa League tra Bologna e Roma, che giovedì 12 marzo alle 18.45 (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW) si affrontano per l'andata degli ottavi di finale. Vincenzo Italiano presenta la sfida a Sky: "Speriamo di poter disputare una partita vera, quasi perfetta e cercare di mettere in difficoltà questa Roma. Ho una stima enorme per Gasperini, è un esempio per tutti gli allenatori"

LE ULTIME NEWS DI FORMAZIONE: BOLOGNA - ROMA

Il clima sarà europeo, ma è una sfida tutta italiana quella che opporrà Bologna e Roma nell'andata degli ottavi di Europa League. A parlarne ai microfoni di Sky Sport l'allenatore degli emiliani, Vincenzo Italiano. Ecco le sue dichiarazioni:


Questa Roma è diversa dalla prima giornata. Sono diversi loro e siete diversi voi…
“Si, è passato tantissimo tempo, era la prima giornata. Loro stanno confermando il grande valore che hanno: il saper tenere ritmi altissimi come vuole il loro allenatore, la qualità, hanno aggiunto un grande attaccante, la solidità dietro… per noi domani è un test difficile, ma è chiaro che è una competizione di grandissimo valore, con tante squadre di valore, e domani iniziamo con l’affrontare una Roma che in questo momento è pericolosissima per quello che sta dimostrando"


Voi come state, dopo aver apportato alcuni cambiamenti e arrivando dalla sconfitta interna con il Verona?
“Ci è dispiaciuto non aggiungere punti e dare continuità a quelle cinque vittorie, dove abbiamo dimostrato di saper reagire alle difficoltà, e purtroppo siamo incappati in questa sconfitta. Sinceramente ci dà fastidio, non volevamo anche per quello che era una continuità di risultati e una rincorsa in classifica. Siamo abituati quest’anno che dopo pochi giorni si rigioca, quindi non ci si pensa più di tanto e si prepara la partita successiva. Abbiamo fatto questo, ci siamo concentrati sulla Roma e domani speriamo di poter disputare una partita vera, quasi perfetta e cercare di mettere in difficoltà questa Roma”


Questa partita è un’opportunità per cosa?
“Lì in mezzo al campo abbiamo avuto capacità di cambiare, di mescolare varie caratteristiche e domani vediamo. Loro lì in mezzo hanno forza, fisicità, qualità, dinamismo e lì dobbiamo essere pronti a controbattere. Domani è un’opportunità per proseguire questo cammino europeo che è sempre affascinante e importante. Mi è dispiaciuto questo sorteggio perché entrambe potevamo andare a braccetto fino alla fine, invece una andrà in fuori, mi dispiacerà tantissimo”


Odgaard ti piace sempre o lo teniamo per cambiare le partite?
“Ormai è diventato Odgaard che fa il bello e il cattivo tempo di questo Bologna. Ma Jens l’anno scorso si è adattato benissimo in un ruolo che non aveva mai fatto, fino all’infortunio ci ha trascinati. Quest’anno si sta adattando anche a fare qualcosa di diverso, per me lo fa bene, è chiaro che va smussata qualcosina, però mette grande disponibilità e sia dall’inizio che in corsa ti può dare soddisfazioni. Vedi Pisa dove ha tirato fuori dal cilindro quel gran gol e vedi anche domenica, dove ha fatto un ruolo un po’ ibrido, tra attacco, trequarti e centrocampo: per la disponibilità che dà è un esempio per tutti. Non mi era neanche dispiaciuto, può imparare anche qualcosa di diverso e per lui non è male questa cosa”


Castro le ha giocate tutte…
“Le ha fatte tutte perché Dallinga ha qualche problema, nelle ultime due settimane è stato a parte per mettere a posto questa tendinite che gli dà fastidio, e nel frattempo Santi era venuto fuori con qualche gol importante, con delle prestazioni di qualità. Sono dinamiche normali in una stagione. Però nel momento in cui Dallinga sta bene al 100% e in questi tre giorni si è allenato forte... Castro non può giocarle tutte, come del resto i compagni. Quando dico tutti coinvolti, tutti inseriti e tutti pronti per per dare una mano è per dar fiato a qualche ragazzo che sta mettendo tantissimi minuti nelle gambe”


Gasperini è uno degli allenatori che ha affrontato di più in carriera. C’era stato anche un siparietto in diretta a Sky Sport 24, in cui vi auguravate di non incontrarvi subito. Pensa di più a quello che è stato o è cambiato lui come allenatore?
“Quel siparietto mi ricordo che riguardava la famosa cena, in cui dovevamo parlare del mercato aperto durante le prime giornate di campionato. Che sinceramente dà fastidio a tutti. Ed era quello il discorso della famosa cena, che mi auguro si possa fare: sarà una cena lunga, perché nel momento in cui inizieremo a parlare di calcio passeranno ore e ore. Ho una stima enorme per quello che ha fatto vedere con l’Atalanta, per ciò che ha vinto collettivamente e individualmente, per quello che sta dimostrando ancora. Penso sia stato un esempio per tutti gl allenatori, siamo rimasti ad ammirare quell’Atalanta e quello che sta facendo ancora con la Roma. Domani lo saluterò molto volentieri, da parte mia c’è un enorme stima del Gasperini uomo e allenatore"


Vedendo la distanza che la Champions di quest’anno ha dimostrato tra i vertici del calcio europeo e il calcio italiano, dobbiamo lasciarci andare alla malinconia?
“Io ricordo che nel periodo a Firenze ci fu un anno dove tre italiane arrivarono in finale, poi è stata brava l’Inter a confermare la sua presenza in finale. Stiamo parlando di competizioni dove si affrontano squadre di altissimo valore, l’anno scorso a Bologna me ne sono reso conto. Andare avanti non è facile, controbattere queste squadre non è semplice, ma l’Inter che si è ripresentata due volte in finale ha fatto un grandissimo percorso. Nelle finali parteciparvi è un grande merito, vincerle è difficile. Secondo me non è tanto il gap tra le italiane e le altre”


È una questione di gambe, di motore o di atteggiamento?
“Forse la velocità della palla, essendo tutta gente con qualità enormi fa viaggiare in maniera esasperata la palla, ma vanno forte anche dal punto di vista del ritmo e dell’intensità. Anche in Italia alcune squadre propongono questo, in Premier qualcosina in più ce l’hanno perché hanno la possibilità di metter dentro giocatori di grandissimo livello”.

LIVE

Termina la conferenza stampa di Italiano

In cosa sarà diverso un derby italiano?

"È la prima volta che mi accade, è qualcosa di nuovo anche per me. Avrei evitato la Roma per avere la possibilità di avanzare entrambe ed anche per un discorso di ranking. Ci conosciamo entrambe per filo e per segno. Dovremo interpretare bene la partita e poi giocarci tutto al ritorno"

Nelle ultime partite avete sbagliato nella gestione del pallone?

"Lo penso anche io. Spesso in casa siamo andati in difficoltà sotto questo punto di vista. Andiamo spesso in difficoltà contro squadre che ci consegnano il pallino del gioco. In primis non dobbiamo sbagliare ed essere superficiali. Contro squadre con baricentro basso e attendiste, se non lavoriamo bene sulle preventive prendiamo gol. Abbiamo lavorato meglio per limitare gli errori"

Che prestazione serve con la Roma?

"Domani servirà qualcosina in più. Nel momento in cui avremo la palla dovremo essere più lucidi, soprattutto contro una Roma che sta molto bene fisicamente"

Cosa pensa di Gasperini?

"Gasperini è stato un esempio per tutti, ha vinto trofei e premi individuali importanti. Continua a mostrare un grande calcio. Da parte mia c'è una stima incredibile. Noi due a cena insieme? Il ristorante dovrebbe rimanere aperto a lungo perché avremmo molte cose di cui parlare" 

Bernardeschi che si è prefissato l'obiettivo di vincere l'Europa League?

"Non lo sapevo. È un cammino complicato con squadre di grandissimo valore. Mi fa piacere che Fede abbia quest'ambizione, ce l'abbiamo tutti, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo e non solo a parole. Potrebbe essere il coronamento di un cammino bellissimo". 

Cosa teme di più della Roma?

"Stanno bene, difendono bene, prendono pochi gol, davanti hanno trovato Malen che sta facendo molto bene. Giocano un calcio aggressivo e dovremo farci trovare pronti. Temo la Roma in toto".

Castro centravanti?

"Non lo so. Dal punto di vista del recupero abbiamo tutti a disposizione. Thijs sta bene, mentre Castro ha tirato la carretta fino ad ora. La scelta sarà condizionata anche dalla anche dalla sfida di domenica con il Sassuolo"

Come ha visto Pobega in settimana?

"Domani Pobega ha molte possibilità di partire dall'inizio. A noi ha dato tantissimo e darà tantissimo. Che subentri o che qualche partita non viene schierato non significa che sia uscito dai radar. Con l'Udinese ha giocato tutta la partita e avendo gare ravvicinate è normale che ci siano delle rotazioni".

Miranda e Heggem possono partire titolari?

"Tra i due Miranda non si è fermato totalmente ma ha continuato ad allenarsi, seppure in maniera individuale. Heggem sono 15 giorni che lavora individualmente. Lo spagnolo è più avanti, ma domani vedremo se riusciremo a far stringere i denti a qualcuno"

Quanto può cambiare il giudizio sul Bologna un eventuale passaggio del turno?

"Non lo cambierà, perché poi ai quarti di finale mi farete la stessa domanda. Domani ci sarà un ostacolo grande da superare,  tuttavia dopo aver reagito dal momento difficile vissuto abbiamo vinto cinque partite e può capitare passare anche attraverso sconfitte come con il Verona. Domani abbiamo un'opportunità grande per cercare di andare vanti, ma bisogna aspettare ancora un po' per dare un giudizio sulla stagione"

Come si è passati da un Dall'Ara che fa paura agli altri ad un Dall'Ara che fa paura al Bologna?

"Ho analizzato tutte le partite. Alcune gare le abbiamo perse meritatamente, altre con un piccolo di attenzione in più potevamo vincerle. Sono annate che girano così. L'atteggiamento, l'attenzione e la voglia i ragazzi non la stanno facendo mancare: stiamo pagando caro alcune disattenzioni ma abbiamo diverse partite per riprenderci"

È un vantaggio giocare il ritorno in trasferta visto il rendimento al Dall'Ara?

"Non sto pensando al ritorno. Dopo la gara di domani avremo ancora il campionato e ci sarà tempo. Sapete che ambiente  troveremo all'Olimpico e non sarà semplice"

Come arrivate a questa sfida?

"Ci arriviamo dopo aver archiviato la sconfitta con il Verona. Affronteremo una Roma che dovremo approvare bene e speriamo di far emergere qualche loro difettuccio. Come ho detto speravo in un sorteggio diverso perché insieme potevamo fare un percorso che ci poteva far arrivare lontano, invece una delle due uscirà. In casa stiamo balbettando ma speriamo di riprenderci"

Comincia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano

Un occhio al ranking

Dopo il ko dell'Atalanta nello "scontro diretto" Italia-Germania contro il Bayern, l'Italia vede allontanarsi il secondo posto nel ranking che garantisce una squadra in più nella prossima Champions. Bologna-Roma porterà sicuramente dei punti, ma vedrà anche un'italiana uscire di scena

Vai al contenuto

Le probabili scelte di Italiano

Heggem e Miranda sono tornati in gruppo ma non sono ancora  pronti. In difesa la coppia dovrebbe essere formata da Lucumí e Vitik, mentre Castro è favorito per partire ancora titolare in attacco.  Possibile novità a centrocampo, dove Odgaard potrebbe arretrare come terzo insieme a Moro e Ferguson. Sulle fasce Bernardeschi, uomo di  coppa, potrebbe partire dal primo minuto al posto di Orsolini.

Tutti i derby italiani nella Coppe

Considerando tutte le competizioni, sono 164 gli incroci ufficiali tra rossoblù e giallorossi (Roma in leggero vantaggio con 58 vittorie a 56, 50 pari) che però si incontreranno per la prima volta in Europa

Vai al contenuto

Bologna-Roma a Jablonski

La sfida del Dall’Ara sarà diretta dal tedesco Sven Jablonski, alla sua prima volta con entrambe le squadre

Vai al contenuto

Ai quarti contro Lille o Aston Villa: il tabellone

Già definita la possibile avversaria della vincente tra Bologna e Roma. Il "derby italiano" andrà in scena con andata domani 12 marzo al Dall'Ara (ore 18.45) e ritorno il 19 marzo  all'Olimpico (ore 21). Chi vince incrocerà ai quarti Lille o Aston Villa. Qui il tabellone completo fino alla finale di Istanbul del  20 maggio

Vai al contenuto
statistiche

I precedenti

Il Bologna ha perso soltanto una delle ultime sei partite contro la Roma in tutte le competizioni (3V, 2N), ma è capitato proprio nell'incontro più recente, disputato ad agosto in Serie A (0-1 in trasferta). Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime quattro gare casalinghe contro la Roma tra tutte le competizioni (2V, 2N - tutte in Serie A). L'unico precedente incrocio in campo europeo del Bologna contro un'altra  formazione italiana risale alla semifinale della Coppa Intertoto UEFA 1998 contro la Sampdoria; i rossoblù, guidati da Carlo Mazzone, riuscirono a superare il turno con un punteggio aggregato di 3-2  (vittoria casalinga all'andata per 3-1 e sconfitta esterna al ritorno  per 1-0) per poi conquistare il titolo in finale.

Dove vedere Bologna-Roma

Domani, giovedì 12 marzo, alle 18.45 l'andata della sfida tra Bologna e Roma. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e su NOWAmpio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League. Dalle 23.30 invece sarà il momento di After Party-Best of Europe

Vincenzo Italiano in conferenza: LIVE dalle 15

Giornata di vigilia in casa Bologna, e stavolta l'atmosfera è particolare: domani si gioca l'Europa League ma sarà un "derby" tutto italiano a decidere chi tra Bologna e Roma approderà ai quarti di finale. Alla vigilia del match Vincenzo Italiano interviene in conferenza stampa per commentare i temi della partita; con lui anche Remo Freuler. Seguiremo la conferenza stampa LIVE a partire dalle 15, con tutte le sue parole in diretta

CALCIO: SCELTI PER TE