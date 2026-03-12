Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Fiorentina-Rakow per l'andata degli ottavi di finale di Conference League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, a bordocampo Vanessa Leonardi; Diretta Gol con Dario Massara. Inoltre, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Veronica Baldaccini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe , con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Appuntamento anche con Diretta Gol alle 18.45 su Sky Sport 251 e alle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

I numeri di Fiorentina e Rakov

Fiorentina e Raków Czestochowa si affronteranno per la prima volta in una competizione europea; il club polacco ha perso entrambe le precedenti due partite contro squadre italiane (0-2 e 0-4 contro l'Atalanta nella fase a gironi dell'Europa League 2023-24). La Fiorentina ha perso ciascuna delle ultime tre partite europee casalinghe contro avversarie polacche, incluso il 2-4 contro lo Jagiellonia nel turno di qualificazione di Conference League il mese scorso. La Fiorentina ha perso due delle ultime tre gare interne di Conference League (1V), lo stesso numero di sconfitte registrate in tutte le precedenti 20 gare disputate in casa nella competizione; i viola hanno già subito due ko casalinghi di fila nel torneo, tra aprile e maggio 2023 contro Lech Poznan e Basilea. Nonostante abbia perso quattro delle ultime sei gare disputate in questa Conference League (2V), la Fiorentina ha ottenuto sei successi in questa edizione del torneo (qualificazioni incluse). Questa sarà la dodicesima sfida a eliminazione andata/ritorno della Fiorentina in Conference League: la viola ha superato il turno in 10 delle precedenti 11 occasioni, l'eccezione è stata la sconfitta in semifinale contro il Real Betis la scorsa stagione (3-4 tra andata e ritorno). Il Raków Czestochowa è imbattuto in Conference League in questa stagione (4V 2N), dopo che ha subito soltanto due gol nelle sei partite giocate finora nella competizione.