La Roma ha affrontato avversarie italiane in tre precedenti sfide europee: ha perso nel doppio confronto contro l'Inter nella finale di Coppa UEFA del 1991 (1-2 in aggregato) e contro la Fiorentina negli ottavi di finale della Europa League 2014/15 (1-4 in aggregato), ma ha eliminato il Milan nei quarti di finale di Europa League 2023-24 (3-1 in aggregato).
l'allenatore della Roma alla vigilia del derby italiano col Bologna: "Per loro parlano i risultati e le prestazioni che hanno entusiasmato una città intera, e non era facile ripetere quanto fatto da Thiago Motta". Sulla sua Roma: "Ho trovato un gruppo con voglia e motivazione, sempre pronti di ripartire e guardare avanti".
Vigilia di derby tutto italiano: in Europa League sarà Bologna contro Roma per l'andata degli ottavi di finale. Gasperini ha presentato così la sfida a Sky Sport.
Cosa ne pensa del Bologna di Italiano?
"Parlano i risultati e le prestazioni che hanno entusiasmato una città intera, e non era facile ripetere quanto fatto da Thiago Motta. Italiano c'è riuscito nel modo migliore, con prestazioni di qualità".
Quanto incide la capacità di rialzarsi nella sua Roma?
"Incide eccome, e incide soprattutto la capacità di reazione dei giocatori. Ho trovato un gruppo con voglia e motivazione, sempre pronti di ripartire e guardare avanti. Con un calcio con così tante partite non hai altre scelte. I match, a volte, dipendono da piccolissimi episodi, quindi guardiamo sempre avanti".
Zaragoza tre mesi fa aveva fatto un gran gol al Bologna quando ancora giocava nel Celta…
"E' arrivato da poco, sta giocando in modo diverso e sta migliorando di condizione. Non è facile inserirsi a gennaio, ma ha già fatto un assist fondamentale a Napoli. Poi è sempre subentrato. Nella prossime settimane ci darà un aiuto".
Malen le ricorda qualcuno dei suoi ex attaccanti? Forse Muriel?
"Sì, per certe accelerazione e prontezza di tiro. Ci sono analogie. In qualche cosa c'è anche un po' di Milito. Diego si moveva di più sull'arco dell'attacco, ma aveva la giocata immediata simile".
Abbiamo parlato anche con Freuler che ci ha ricordato soprattutto un balletto fatto da lei dopo una vittoria…
"Speriamo di farne sempre di più di balletti… Che poi erano appena tre passi (ride, ndr). Le nuove generazioni appena finita una partita guardano il telefono, noi vogliamo goderci il momento".
Nello studio Sky Gianluca Pagliuca ricorda i primi incroci con Gasperini: lui a fine carriera da giocatore e Gasp a inizio di quella da allenatore…
"Ero all'inizio della mia carriera in panchina, mi ricordo. Diciamo che tutti siamo cresciuti, sia io che il Bologna".
Qui sotto tutte le parole di Gasperini in conferenza.
Possono giocare insieme Malen e Vaz dal 1'?
"Tutto può succedere".
Coi prossimi impegni fitti, è possibile un Malen sempre titolare?
"In attacco siamo in emergenza da tempo. C'è Malen e dei giovani, ma stiamo cercando di trovare soluzioni. I numeri sono migliori, su questo cercheremo di lavorare".
Il confronto calcio italiano-calcio europeo è un tema sempre costante, cosa ne pensa lei, anche alla luce di Atalanta-Bayern 1-6? E chi passa tra voi e il Bologna può andare in finale?
"Intanto almeno un'italiana passa sicuro… Quest'anno il bilancio è stato sicuramente peggiore di altri anni; questa cosa va un po' in sintonia coi problemi della Nazionale, che speriamo si qualifichi al Mondiale. Abbiamo qualche difficoltà, è inutile nasconderla. E probabilmente siamo tutti coinvolti. Penso sia un problema profondo, che parte dai settori giovanili e arriva fino a come sono costruite le squadre".
A che punto è Zaragoza?
"Abbiamo una situazione in attacco diversa, abbiamo perso tanti giocatori rispetto alla rosa di partenza; poi Malen ci ha portato molto. Zaragoza stiamo provando a inserirlo. Fin qui è sempre entrato. Chi arriva a gennaio ha sempre un inserimento un po' più lungo, i casi come Malen sono l'eccezione…"
In passato aveva detto che la priorità della Roma è il campionato, è ancora così? E domani Malen può giocare insieme a qualcuno in attacco?
"Giochiamo sempre in undici, uno in più non possiamo metterlo… (ride, ndr). Non è un problema avere Malen 'solo', anzi, stiamo facendo più gol. Ci ha dato più pericolosità. Priorità? Non ricordo di aver detto del campionato, comunque la priorità sono entrambe. Ci interessano tutte le competizioni".
Come sta Pellegrini? Ha parlato con lui del suo futuro?
"No, non è un argomento da affrontare ora. È una fase fondamentale della stagione e l'attenzione di tutti è solo al campo".
Pensa anche al Como in campionato?
"No, ogni partita è importantissima. Non si fanno calcoli, faremo sempre il massimo".
Inizia la conferenza. Torna tra i convocati Hermoso, come sta?
"Vedremo domani quanto giocherà, se è convocato è disponibile. È un po' che è fuori…".
Il Bologna ha perso soltanto una delle ultime sei partite contro la Roma in tutte le competizioni (3V, 2N), ma è capitato proprio nell'incontro più recente, disputato ad agosto in Serie A (0-1 in trasferta).
Dove vedere Bologna-Roma
Domani, giovedì 12 marzo, alle 18.45 l'andata della sfida tra Bologna e Roma.
Giornata di vigilia in casa Roma, e stavolta l'atmosfera è particolare: domani si gioca l'Europa League ma sarà un "derby" tutto italiano a decidere chi tra Bologna e Roma approderà ai quarti di finale. Alla vigilia del match Gian Piero Gasperini interviene in conferenza stampa per commentare i temi della partita. Seguiremo la conferenza stampa LIVE a partire dalle 19.15, con tutte le sue parole in diretta