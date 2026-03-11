l'allenatore della Roma alla vigilia del derby italiano col Bologna: "Per loro parlano i risultati e le prestazioni che hanno entusiasmato una città intera, e non era facile ripetere quanto fatto da Thiago Motta". Sulla sua Roma: "Ho trovato un gruppo con voglia e motivazione, sempre pronti di ripartire e guardare avanti". La partita è live domani, giovedì 12 marzo, alle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Vigilia di derby tutto italiano: in Europa League sarà Bologna contro Roma per l'andata degli ottavi di finale. La partita è in programma domani, giovedì 12 marzo, alle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Gasperini ha presentato così la sfida a Sky Sport.

Cosa ne pensa del Bologna di Italiano?

"Parlano i risultati e le prestazioni che hanno entusiasmato una città intera, e non era facile ripetere quanto fatto da Thiago Motta. Italiano c'è riuscito nel modo migliore, con prestazioni di qualità".

Quanto incide la capacità di rialzarsi nella sua Roma?

"Incide eccome, e incide soprattutto la capacità di reazione dei giocatori. Ho trovato un gruppo con voglia e motivazione, sempre pronti di ripartire e guardare avanti. Con un calcio con così tante partite non hai altre scelte. I match, a volte, dipendono da piccolissimi episodi, quindi guardiamo sempre avanti".

Zaragoza tre mesi fa aveva fatto un gran gol al Bologna quando ancora giocava nel Celta…

"E' arrivato da poco, sta giocando in modo diverso e sta migliorando di condizione. Non è facile inserirsi a gennaio, ma ha già fatto un assist fondamentale a Napoli. Poi è sempre subentrato. Nella prossime settimane ci darà un aiuto".

Malen le ricorda qualcuno dei suoi ex attaccanti? Forse Muriel?

"Sì, per certe accelerazione e prontezza di tiro. Ci sono analogie. In qualche cosa c'è anche un po' di Milito. Diego si moveva di più sull'arco dell'attacco, ma aveva la giocata immediata simile".

Abbiamo parlato anche con Freuler che ci ha ricordato soprattutto un balletto fatto da lei dopo una vittoria…

"Speriamo di farne sempre di più di balletti… Che poi erano appena tre passi (ride, ndr). Le nuove generazioni appena finita una partita guardano il telefono, noi vogliamo goderci il momento".

Nello studio Sky Gianluca Pagliuca ricorda i primi incroci con Gasperini: lui a fine carriera da giocatore e Gasp a inizio di quella da allenatore…

"Ero all'inizio della mia carriera in panchina, mi ricordo. Diciamo che tutti siamo cresciuti, sia io che il Bologna".