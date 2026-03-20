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il commento

I tanti piccoli segnali di una nuova Fiorentina

Vanessa Leonardi

Il successo in Conference contro il Rakow vale molto più del passaggio del turno. Dopo mesi difficili Vanoli può iniziare a sorridere sul serio: la Fiorentina è ancora in piena lotta retrocessione (anche se in netta ripresa), ma il gioco e la chimica dei suoi fanno ben sperare per l'ultima parte di stagione

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