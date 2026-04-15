Il calendario delle partite di Conference League

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Conference League, il calendario e gli orari delle partite dei quarti

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Giovedì 16 aprile il ritorno dei quarti di finale di Conference League, su Sky e in streaming su NOW, con le partite da seguire anche con Diretta Gol. Alle 21.00 Fiorentina-Crystal Palace. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

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Si torna in campo in Europa con la Conference League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 16 aprile il ritorno dei quarti di finale. Alle 21.00, su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, la Fiorentina di Paolo Vanoli, sfiderà all’Artemio Franchi il Crystal Palace di Oliver Glasner.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Conference League, la programmazione su Sky e NOW

Giovedì 16 aprile

  • alle 18.45: AZ ALKMAAR- SHAKHTAR DONETSK su Sky Sport Arena e Sky Sport 257. Telecronaca Federico Zanon
  • alle 21.00: FIORENTINA-CRYSTAL PALACE su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti. Inviata Vanessa Leonardi e Marina Presello, Diretta Gol Maurizio Compagnoni
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport 251

AEK ATENE-RAYO VALLECANO

STRASBURGO-MAINZ

Gli studi di Sky Sport

  • dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
  • alle 23.45: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

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