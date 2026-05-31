Riecco Pulisic. Un gol e un assist, seppur in amichevole contro il Senegal, mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. Quella realizzata con gli Usa a Charlotte nell'amichevole di preparazione ai Mondiali, è la sua prima rete del 2026 21 partite. Pulisic, nominato Mvp, ha messo a segno la rete del momentaneo 2-0, dopo aver anche fornito l'assist dell'1-0 a Dest (ex Milan). La partita si è chiusa con il risultato di 3-2 in favore della Nazionale allenata da Mauricio Pochettino.