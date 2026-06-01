La Federcalcio greca ha voluto ricordare così Oikonomou con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "Il Presidente della Federazione Calcistica Ellenica, Makis Gagatsis, il Segretario Esecutivo Domna Tsioni e i membri del Comitato Esecutivo della Federazione esprimono il loro profondo dolore e le sincere condoglianze alla famiglia e ai cari di Marios Oikonomou, scomparso prematuramente all'età di soli 33 anni. Il defunto si è distinto nel corso della sua carriera calcistica non solo per la sua presenza in campo, ma anche per la sua etica, la sua professionalità e il suo sorriso, elementi che gli hanno fatto guadagnare l'apprezzamento e il rispetto di compagni di squadra, allenatori e tifosi. Marios Oikonomu ha collezionato sei presenze con la Nazionale, mentre a livello di club ha militato in importanti squadre in Grecia, Italia e Danimarca, lasciando il segno nel calcio greco ed europeo. Nello specifico, in Grecia ha giocato per PAS Giannina, AEK e Panaitolikos, mentre in Serie A ha vestito le maglie di Cagliari, Bologna, SPAL, Bari e Sampdoria. Dal 2020 al 2022 ha giocato in Danimarca con il Copenhagen. Buon viaggio, Marios…"