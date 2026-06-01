Marios Oikonomou, morto a 33 anni l'ex giocatore dopo un incidente. News live
È morto all'età di 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria coinvolto in un incidente stradale a Giannina lo scorso 24 maggio. A dare la notizia è stata la Federcalcio greca che ha sottolineato: "Si è distinto nel corso della sua carriera calcistica non solo per la sua presenza in campo, ma anche per la sua etica, la sua professionalità e il suo sorriso"
La carriera in Nazionale
Sono state 6 le presenze di Marios Oikonomou con la maglia della Nazionale greca tra amichevoli, Qualificazioni Mondiali e Nations League. L'ultima risale all'11 settembre 2018 contro l'Ungheria.
La carriera di Oikonomou
Dopo aver esordito tra i professionisti con il Giannina, squadra della sua città, l'ex difensore si è trasferito in Serie A al Cagliari nella stagione 2013/14. L'anno successivo il passaggio al Bologna con cui dalla Serie B ha conquistato la promozione in A, disputando con i rossoblù anche i due successivi campionati nella massima serie. In seguito, Marios ha vestito le maglie di Spal (2017/18), Bari (2017/18), Aek Atene (2018/19, 2019/20), Copenaghen (2020/21, 2021/22, 2022/23), Sampdoria (2022/23) e Panetolikos (2023/24).
La dinamica dell'incidente
Oikonomou si trovava in terapia intensiva dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Giannina, la città dove è nato. Secondo quanto ricostruito dai portali greci, si è trattato di uno scontro tra la sua moto e un'auto guidata da un uomo di 63 anni. L'impatto è stato molto violento. I soccorsi sono stati tempestivi con gli operatori che hanno trasportato subito l'ex calciatore nell'ospedale Hatzikostas per un intervento chirurgico d'urgenza a causa delle gravi lesioni cranio-encefaliche. Dopo una settimana in terapia intensiva, è arrivata la conferma della sua scomparsa a 33 anni.
La Federcalcio greca: "Si è distinto per la sua etica e il suo sorriso"
La Federcalcio greca ha voluto ricordare così Oikonomou con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "Il Presidente della Federazione Calcistica Ellenica, Makis Gagatsis, il Segretario Esecutivo Domna Tsioni e i membri del Comitato Esecutivo della Federazione esprimono il loro profondo dolore e le sincere condoglianze alla famiglia e ai cari di Marios Oikonomou, scomparso prematuramente all'età di soli 33 anni. Il defunto si è distinto nel corso della sua carriera calcistica non solo per la sua presenza in campo, ma anche per la sua etica, la sua professionalità e il suo sorriso, elementi che gli hanno fatto guadagnare l'apprezzamento e il rispetto di compagni di squadra, allenatori e tifosi. Marios Oikonomu ha collezionato sei presenze con la Nazionale, mentre a livello di club ha militato in importanti squadre in Grecia, Italia e Danimarca, lasciando il segno nel calcio greco ed europeo. Nello specifico, in Grecia ha giocato per PAS Giannina, AEK e Panaitolikos, mentre in Serie A ha vestito le maglie di Cagliari, Bologna, SPAL, Bari e Sampdoria. Dal 2020 al 2022 ha giocato in Danimarca con il Copenhagen. Buon viaggio, Marios…"
Morto Marios Oikonomou, aveva 33 anni
È scomparso all'età di 33 anni l'exdifensore di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria coinvolto in un incidente stradale a Giannina lo scorso 23 maggio. A dare la notizia è stata la Federcalcio greca.