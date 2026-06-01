A Como si sogna lo Scudetto? "Anche la Champions era impossibile". Parole del direttore sportivo del club Carlarlberto Ludi durante un'intervista rilasciata a Radio Anch'io Sport. "È stato definito miracolo sportivo, ma non sono d'accordo. Il miracolo non si fonda sulla qualità sulla competenza, sul sacrificio, sul lavoro duro, sulla cultura. Invece noi abbiamo fatto tutto questo - spiega Ludi -. Fabregas ha nascosto un po' le carte durante la stagione, in realtà a gennaio ci siamo detti che si poteva fare, che avevamo una grande occasione. Non avevamo l'assillo di dovercela fare per forza, però sapevamo che poteva essere l'anno giusto e così è stato". Un risultato sul campo che ha portato ancora più consapevolezza all'interno dell'ambiente comasco, che ora non si vuole più nascondere. A confermarlo è lo stesso direttore sportivo del club che sul sogno Scudetto in futuro ha precisato: "Per ora è una parola ancora impronunciabile. Per poter competere per vincere bisogna fare un altro grossissimo step. Lo scudetto è qualcosa di impensabile al momento, così come lo era la Champions un anno fa. Lavoreremo per migliorare, è quello che ci chiede la proprietà e che motiva Cesc quotidianamente".