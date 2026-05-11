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Mariani arbitrerà la finale di Conference League

UEFA

Sarà Maurizio Mariani l'arbitro della finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, che si giocherà a Lipsia mercoledì 27 maggio. Italiani anche gli assistenti Bindoni e Tegoni, Di Bello al Var e Chiffi assistente Var. Per Mariani, che rappresenterà l'Italia ai prossimi Mondiali, è la prima finale europea

TUTTI GLI HIGHLIGHTS

L'Uefa ha designato Maurizio Mariani come arbitro della finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, che si giocherà a Lipsia mercoledì 27 maggio. Per Mariani, sezione di Aprilia, 44 anni, sarà la prima direzione in una finale europea, dopo 184 partite in Serie A e 18 presenze in Champions League. Arbitro internazionale dal 2019 e selezionato per il prossimo Mondiale, Mariani in questa stagione ha arbitrato 7 partite di Champions League, tra cui la gara di ritorno dei quarti di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain, e una partita di Europa League. Italiani anche gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, Marco Di Bello sarà al Var e Daniele Chiffi l'assistente Var. Completano la designazione il 4° ufficiale di gara Glenn Nyberg, svedese, l'arbitro di riserva Mahbod Beigi, anche lui svedese, e il supporto Var Ivan Bebek, croato.

Siebert per Psg-Arsenal

Ecco gli arbitri che dirigeranno le altre finali europee:

  • Daniel Siebert (Germania) per Psg-Arsenal, finale di Champions League del 30 maggio a Budapest
  • Francois Letexier (Francia) per Friburgo-Aston Villa, finale di Europa League del 20 maggio a Istanbul
  • Tess Olofsson (Svezia) per Barcellona-Olympique Lione, finale di Champions femminile del 20 maggio a Oslo

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