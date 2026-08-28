Prima volta in Conference League per la squadra di Sarri, che dalla prima fascia affronterà l'Ajax ad Amsterdam. Trasferte in programma anche sui campi del Borac (a Banja Luka in Bosnia) e a Riga. Appuntamenti a Bergamo invece contro i ciprioti del Pafos, i kazaki del Kairat e gli svedesi del Mjallby

A Montecarlo è stato definito il percorso dell'Atalanta che, dopo il playoff vinto contro l'Hapoel Tel Aviv, si è garantita per la prima volta un posto nella Conference League. Iscritta nella prima fascia del sorteggio, dalla stessa urna i nerazzurri incroceranno l'Ajax ad Amsterdam come nel precedente del 2020 in Champions (vinto 1-0 con gol di Muriel). Saranno trasferte anche a Banja Luka in Bosnia (casa del Borac) e a Riga. Scongiurato invece il viaggio infinito in Kazakistan ad Almaty: sarà il Kairat a giocare a Bergamo. Stesso discorso per i ciprioti del Pafos e degli svedesi del Mjallby.