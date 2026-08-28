Prima volta in Conference League per la squadra di Sarri, che dalla prima fascia affronterà l'Ajax ad Amsterdam. Trasferte in programma anche sui campi del Borac (a Banja Luka in Bosnia) e a Riga. Appuntamenti a Bergamo invece contro i ciprioti del Pafos, i kazaki del Kairat e gli svedesi del Mjallby
A Montecarlo è stato definito il percorso dell'Atalanta che, dopo il playoff vinto contro l'Hapoel Tel Aviv, si è garantita per la prima volta un posto nella Conference League. Iscritta nella prima fascia del sorteggio, dalla stessa urna i nerazzurri incroceranno l'Ajax ad Amsterdam come nel precedente del 2020 in Champions (vinto 1-0 con gol di Muriel). Saranno trasferte anche a Banja Luka in Bosnia (casa del Borac) e a Riga. Scongiurato invece il viaggio infinito in Kazakistan ad Almaty: sarà il Kairat a giocare a Bergamo. Stesso discorso per i ciprioti del Pafos e degli svedesi del Mjallby.
Le avversarie dell'Atalanta
- Ajax (in trasferta)
- Pafos (in casa)
- Borac Banja Luka (in trasferta)
- Kairat Almaty (in casa)
- Riga (in trasferta)
- Mjallby (in casa)
Le date della Conference League*
- 1^ giornata: 15 ottobre 2026
- 2^ giornata: 22 ottobre 2026
- 3^ giornata: 5 novembre 2026
- 4^ giornata: 26 novembre 2026
- 5^ giornata: 10 dicembre 2026
- 6^ giornata: 17 dicembre 2026
- Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027
- Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
- Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
- Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
- Finale: 2 giugno 2027 al Besiktas Park (Istanbul)
* sono ancora da definire ufficialmente gli abbinamenti data-avversaria e gli orari delle gare
Il meccanismo della Conference League
Il sorteggio ha determinato per ogni squadra le 6 avversarie che incontrerà (una squadra pescata da ogni fascia), giocando 3 partite in casa e 3 in trasferta. La classifica del girone unico, al termine della League Phase, determinerà chi accederà alla fase a eliminazione diretta: chi si piazza dal 1° all’8° posto avanza direttamente agli ottavi, le squadre dal 9° al 24° posto in classifica dovranno giocare i playoff, quelle dal 25° al 36° posto sono eliminate direttamente.