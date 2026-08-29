Calendario Europa League, tutte le giornate e le partite di Juve e Milan: date e orariEuropa League
Introduzione
Dopo il sorteggio, l'Uefa ha ufficializzato tutte le date della nuova Europa League 2026/2027. Le 36 squadre hanno conosciuto il proprio destino e le avversarie che affronteranno nella fase campionato. Il format è lo stesso delle ultime due edizioni, con la classifica unica che stabilirà le squadre qualificate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff e quelle che saranno eliminate. A rappresentare l'Italia ci saranno Milan e Juventus, alla prima partecipazione in contemporanea alla competizione
Quello che devi sapere
Le date del Milan in Europa League
- 1^ giornata: Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre ore 21
- 2^ giornata: Salisburgo-Milan, giovedì 15 ottobre ore 18.45
- 3^ giornata: Bournemouth-Milan, giovedì 22 ottobre ore 21
- 4^ giornata: Milan-Ferencaros, giovedì 5 novembre ore 18.45
- 5^ giornata: Olympiacos-Milan, giovedì 26 novembre ore 18.45
- 6^ giornata: Milan-Sunderland, giovedì 10 dicembre ore 21
- 7^ giornata: Levski-Milan, giovedì 21 gennaio ore 21
- 8^ giornata: Milan-Ararat Armenia, giovedì 28 gennaio ore 21
Il calendario della Juventus in Europa League
- 1^ giornata: Juventus-Nec Nijmegen, giovedì 17 settembre ore 21
- 2^ giornata: Celta Vigo-Juventus, giovedì 15 ottobre ore 21
- 3^ giornata: Juventus-Rennes, giovedì 22 ottobre ore 18.45
- 4^ giornata: Az Alkmaar-Juventus, giovedì 5 novembre ore 21
- 5^ giornata: Juventus-Omonia Nicosia, giovedì 26 novembre ore 21
- 6^ giornata: Hapoel Beer-Sheva-Juventus, giovedì 10 dicembre ore 18.45
- 7^ giornata: Ferencvaros-Juventus, giovedì 21 gennaio ore 18.45
- 8^ giornata: Juventus-Real Sociedad, giovedì 28 gennaio ore 21
Chi si qualifica alla fase a eliminazione diretta
- Le prime 8 classificate del girone unico vanno direttamente agli ottavi di finale
- Dalla 9^ alla 16^ vanno ai playoff come teste di serie
- Dalla 17^ alla 24^ vanno ai playoff come non teste di serie
- Dalla 25^ alla 36^ sono eliminate definitivamente dall'Europa (non è prevista nessuna "retrocessione" in un'altra coppa come accadeva prima dell'introduzione della formula a girone unico)
Il meccanismo dei playoff
- Come detto, i club classificati dal 9° al 16° posto nella classifica della fase campionato sono ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto accedono come non teste di serie.
- I club teste di serie saranno sorteggiati, a coppie, contro quelli non teste di serie secondo questo criterio: 9^ o 10^ contro 23^ o 24^; 11^ o 12^ contro 21^ o 22^; 13^ o 14^ contro 19^ o 20^; 15^ o 16^ contro 17^ o 18^.
- Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi
Dai playoff agli ottavi
Allo stesso modo, anche le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi sono accoppiate tra loro: la 1^ con la 2^, la 3^ con la 4^, la 5^ con la 6^ e la 7^ con l’8^. Queste quattro coppie vengono a loro volta abbinate a quelle dei playoff, così da definire il quadro completo del percorso:
- 1^ e 2^ contro 15^/16^ o 17^/18^
- 3^ e 4^ contro 13^/14^ o 19^/20^
- 5^ e 6^ contro 11^/12^ o 21^/22^
- 7^ e 8^ contro 9^/10^ o 23^/24^
Come funziona la fase a eliminazione diretta
- Le 8 qualificate dai playoff si uniranno alle migliori 8 della fase campionato per formare gli ottavi di finale.
- Il tabellone è tennistico: il sorteggio serve a stabilire, ad esempio, se la 1^ classificata della fase campionato sarà inserita nella parte sinistra o destra del tabellone.
- Per questo motivo tutte le partite della prima fase saranno potenzialmente determinanti per la composizione degli ottavi.
- Dall'inizio della fase a eliminazione diretta saranno possibili i "derby" tra club della stessa nazione
Teste di serie e ritorno in casa
Tutto confermato rispetto al format della scorsa edizione. Le squadre classificate dal 1° al 4° posto nella fase campionato sono teste di serie nei quarti di finale e disputano in casa la gara di ritorno. Il vantaggio si estende anche alle semifinali per le prime due classificate, che giocano in casa il ritorno qualora dovessero raggiungere il penultimo atto della competizione
Se una testa di serie viene eliminata...
Il vantaggio è legato alla posizione nel tabellone: se una testa di serie viene eliminata, la squadra che la elimina ne eredita lo "status" e, di conseguenza, il diritto a disputare in casa l'eventuale gara di ritorno nei turni successivi. Questa regola è stata introdotta nella scorsa edizione e confermata dalla Uefa anche per le competizioni 2026/27
Il calendario della fase a eliminazione diretta
Al termine degli spareggi, che completeranno il quadro delle 16 qualificate agli ottavi, si svolgerà il sorteggio che definirà gli accoppiamenti degli ottavi di finale e il resto del tabellone.
Le date della fase a eliminazione diretta:
- Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027
- Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
- Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
- Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
- Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte
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