Introduzione

Dopo il sorteggio, l'Uefa ha ufficializzato tutte le date della nuova Europa League 2026/2027. Le 36 squadre hanno conosciuto il proprio destino e le avversarie che affronteranno nella fase campionato. Il format è lo stesso delle ultime due edizioni, con la classifica unica che stabilirà le squadre qualificate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff e quelle che saranno eliminate. A rappresentare l'Italia ci saranno Milan e Juventus, alla prima partecipazione in contemporanea alla competizione