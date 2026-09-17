La Roma è tra i club che hanno più impressionato in queste prime giornate di campionato. La squadra di Gasperini è ancora imbattuta e sabato 19 settembre alle 18 ospiterà l'Inter campione d'Italia, con cui condivide il primato in classifica dopo 4 giornate. Si sfideranno il migliore attacco del campionato (l'Inter, 13 gol segnati) e la miglior difesa (la Roma, 1 solo gol subito finora). Per una partita così importante, Gasperini può contare su un fattore certamente positivo: con il recupero di Hermoso , che ha smaltito un trauma contusivo al piede, l a Roma ha tutti i giocatori a disposizione verso il big match contro i nerazzurri.

I dubbi di Gasperini

A centrocampo la Roma si affiderà ancora a Cristante e Konè, in avanti confermati Dybala e Malen. Gasperini ha ancora tre dubbi da sciogliere. In difesa, oltre al recuperato Hermoso e a Mancini, si prospetta un ballottaggio tra Ndicka e Balerdi. Sulla fascia destra, Molina e il giovane Lulli si giocano la titolarità, con l'italiano al momento favorito sull'argentino. L'ultimo ballottaggio riguarda la trequarti: ad affiancare Dybala dietro a Malen ci sarà uno tra Rodrigo Mora e Soulé, con quest'ultimo in vantaggio.