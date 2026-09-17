Roma-Inter: Hermoso recuperato, Gasperini ha tre dubbi di formazioneverso l'inter
Big match in vista per la Roma, che alle 18 di sabato 19 settembre ospita l'Inter all'Olimpico (squadra con cui condivide il primato in classifica). Gasperini sorride per il recupero di Hermoso: l'allenatore giallorosso ha tutta la rosa a disposizione. Tre ballottaggi per i giallorossi: Balerdi-Ndicka in difesa, Molina-Lulli sulla fascia destra, Rodrigo Mora-Soulé in avanti
La Roma è tra i club che hanno più impressionato in queste prime giornate di campionato. La squadra di Gasperini è ancora imbattuta e sabato 19 settembre alle 18 ospiterà l'Inter campione d'Italia, con cui condivide il primato in classifica dopo 4 giornate. Si sfideranno il migliore attacco del campionato (l'Inter, 13 gol segnati) e la miglior difesa (la Roma, 1 solo gol subito finora). Per una partita così importante, Gasperini può contare su un fattore certamente positivo: con il recupero di Hermoso, che ha smaltito un trauma contusivo al piede, la Roma ha tutti i giocatori a disposizione verso il big match contro i nerazzurri.
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I dubbi di Gasperini
A centrocampo la Roma si affiderà ancora a Cristante e Konè, in avanti confermati Dybala e Malen. Gasperini ha ancora tre dubbi da sciogliere. In difesa, oltre al recuperato Hermoso e a Mancini, si prospetta un ballottaggio tra Ndicka e Balerdi. Sulla fascia destra, Molina e il giovane Lulli si giocano la titolarità, con l'italiano al momento favorito sull'argentino. L'ultimo ballottaggio riguarda la trequarti: ad affiancare Dybala dietro a Malen ci sarà uno tra Rodrigo Mora e Soulé, con quest'ultimo in vantaggio.