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Monza-Sassuolo, Juric annuncia: "In porta giocherà Tornqvist"

Serie A

Domani su Sky e Now alle 20.45 l'anticipo della 5^ giornata di serie A Monza-Sassuolo. Ivan Juric. ai microfoni di Sky Sport ha anticipato una novità di formazione: "In porta giocherà Tornqvist, gli diamo un'occasione". Il Monza cerca la prima vittoria in campionato mentre il Sassuolo è reduce dal successo contro la Juventus. Juric elogia la nuova gestione arbitrale della serie A: "Per la prima volta me la godo. Si gioca più veloce, non c'è perdita di tempo. Gli arbitri hanno fatto un cambiamento epocale"

La serie A torna domani sera con l'anticipo della 5^giornata, l'ultima prima della sosta di due settimane per gli impegni delle Nazionali, che mette di fronte Monza e Sassuolo. Per gli uomini di Juric c'è la voglia di centrare il primo successo in campionato e Ivan Juric annuncia subito un cambio in formazione: "In porta giocherà Torrnqvist, l'abbiamo conosciuto adesso di queste settimane, domani partiamo con lui e gli diamo un'occasione". Un Monza che fin qui ha spesso offerto buone prestazioni ma i risultati per ora stentano ad arrivare: "Si cerca di giocare bene per portare a casa dei punti. Noi siamo stati particolarmente sfortunati nel numero di occasioni create, di gol fatti e nel numero di occasioni che abbiamo concesso e dei gol presi, c'è una differenza enorme. Spero che continuando a giocare così, mettendo magari un pizzico più di cattiveria, di riuscire a vincere le gare". Una battuta Juric la dedica anche al nuovo corso del campionato con meno interruzioni e un gioco più piacevole da vedere grazie alle nuove interpretazioni arbitrali volute dal designatore Orsato: "Per prima volta veramente me la godo, è bello vedere altre partite, si gioca molto più veloce, non c'è perdita di tempo, gli arbitri hanno alzato il livello, non si butta più via il pallone: sono tutte cose che hanno fatto un cambiamento, secondo me è epocale per rendere il gioco più spettacolare"

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