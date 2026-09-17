Il futuro di Nicolò Tresoldi resta tra Germania e Italia: l'attaccante classe 2004 del Club Brugge non è stato convocato da Klopp con la Nazionale maggiore tedesca ma il Ct ha chiarito che la sua assenza non rappresenta una scelta definitiva. Il classe 2004 terminerà il proprio ciclo con l'Under 21 della Germania e poi valuterà il futuro: "Non ha ancora deciso"

Nicolò Tresoldi finirà il proprio percorso con l'Under 21 della Germania e poi arriverà il momento della scelta. Nato a Cagliari e vissuto in Italia fino ai 13 anni, l'attaccante classe 2004 del Bruges può infatti rappresentare sia la Germania sia l'Italia a livello di Nazionale maggiore. In questo avvio di stagione ha già segnato tre gol nelle prime sei presenze.

"Non vogliamo mettere pressione sui ragazzi"

Il nome di Tresoldi non è comparso tra i 44 convocati scelti da Jurgen Klopp per i prossimi impegni della Germania, ma il Ct ha chiarito la sua decisione: "Non significa che abbia deciso contro la Germania. O contro l'Italia. Non vogliamo mettere alcuna pressione sui ragazzi. È un tema delicato e rispetteremo ogni sua decisione senza forzare i tempi". Con le selezioni giovanili della Germania ha già segnato 12 gol in 24 presenze ma l'Italia continua a seguirlo. Dopo l'Under 21 si capirà, quindi, quale sarà la sua scelta.