Sfida di alta classifica per l'Inter sabato 19 settembre: alle 18 la Roma apre le porte dell'Olimpico ai nerazzurri , per quella che è la gara tra le due squadre più in forma in questo inizio di campionato (insieme al Como). Inter e Roma sono a punteggio pieno e vantano i due migliori attacchi del campionato (13 gol per i Campioni d'Italia, 12 per i giallorossi). Per una sfida di questo livello, l'ex Christian Chivu deve fare a meno di Hakan Calhanoglu (risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra) e di John Stones (risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra), oltre che di Djed Spence . L'obiettivo è di riavere tutti e tre a disposizione dopo la sosta per le Nazionali.

Bisseck e Dimarco tornano titolari

Chivu dovrebbe rilanciare alcuni giocatori che non hanno giocato o hanno avuto poco spazio nel successo in rimonta per 5-3 contro l'Udinese di lunedì 14 settembre. In porta dubbio tra Provedel e Josep Martinez. In difesa, scalpita per una maglia dal 1' Yann Bisseck, fresco di convocazione con la Germania di Jurgen Klopp. Sulla fascia sinistra, pronto a riprendersi il posto da titolare Dimarco, dopo che Carlos Augusto ha giocato e segnato contro Real Madrid e Udinese. In attacco, al fianco di Thuram, dovrebbe giocare Lautaro Martinez, tenuto a riposo nell'ultima giornata di campionato. Oltre al ballottaggio in porta, Chivu ha altri due dubbi a centrocampo: in mezzo giocherà uno tra Jones (titolare a Madrid) e Sucic (che non ha giocato contro l'Udinese), sulla destra Diouf e Luis Henrique si contendono il posto: il brasiliano ha giocato da titolare a Cagliari, mentre il francese ha disputato dal 1' tutte le altre partite in stagione. Zielinski sostituirà l'infortunato Calhanoglu in cabina di regia.