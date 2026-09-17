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Roma-Inter, tre ballottaggi per Chivu: le ultime news di formazione

verso la roma

L'Inter si prepara in vista del big match di campionato contro la Roma, in programma sabato 19 settembre alle 18 allo Stadio Olimpico. Chivu, che deve rinunciare a Spence, Calhanoglu e Stones, pensa a delle modifiche in ogni reparto. Attenzione soprattutto alla porta, dove c'è il dubbio tra Josep Martinez e Provedel. In attacco torna titolare Lautaro Martinez, confermato Thuram

INTER, INFORTUNIO PER STONES: LE NEWS

Sfida di alta classifica per l'Inter sabato 19 settembre: alle 18 la Roma apre le porte dell'Olimpico ai nerazzurri, per quella che è la gara tra le due squadre più in forma in questo inizio di campionato (insieme al Como). Inter e Roma sono a punteggio pieno e vantano i due migliori attacchi del campionato (13 gol per i Campioni d'Italia, 12 per i giallorossi). Per una sfida di questo livello, l'ex Christian Chivu deve fare a meno di Hakan Calhanoglu (risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra) e di John Stones (risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra), oltre che di Djed Spence. L'obiettivo è di riavere tutti e tre a disposizione dopo la sosta per le Nazionali.

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Bisseck e Dimarco tornano titolari

Chivu dovrebbe rilanciare alcuni giocatori che non hanno giocato o hanno avuto poco spazio nel successo in rimonta per 5-3 contro l'Udinese di lunedì 14 settembre. In porta dubbio tra Provedel Josep Martinez. In difesa, scalpita per una maglia dal 1' Yann Bisseck, fresco di convocazione con la Germania di Jurgen Klopp. Sulla fascia sinistra, pronto a riprendersi il posto da titolare Dimarco, dopo che Carlos Augusto ha giocato e segnato contro Real Madrid e Udinese. In attacco, al fianco di Thuram, dovrebbe giocare Lautaro Martinez, tenuto a riposo nell'ultima giornata di campionato. Oltre al ballottaggio in porta, Chivu ha altri due dubbi a centrocampo: in mezzo giocherà uno tra Jones (titolare a Madrid) e Sucic (che non ha giocato contro l'Udinese), sulla destra Diouf e Luis Henrique si contendono il posto: il brasiliano ha giocato da titolare a Cagliari, mentre il francese ha disputato dal 1' tutte le altre partite in stagione. Zielinski sostituirà l'infortunato Calhanoglu in cabina di regia.

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