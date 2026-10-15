Appuntamento oggi con la prima giornata della Conference League: in campo Atalanta e Pafos , impegnate oggi alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Inoltre, Diretta Gol e l'approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Atalanta-Pafos, prima giornata di Conference League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, commento Nando Orsi, inviati Marina Presello e Massimiliano Nebuloni; Diretta Gol con Fedrico Botti. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Da non perdere inoltre Sky Calcio Show : alle 20 e alle 23 Federica Masolin sarà in studio insieme ai talent e i giornalisti di Sky Sport: Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi. A mezzanotte appuntamento inoltre con Mario Giunta e After Party Show per ripercorrere i momenti più significativi delle due giornate appena concluse, insieme a Stefano Borghi, Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi.

I numeri di Atalanta e Pafos

Prima sfida in assoluto tra Atalanta e Pafos; la Dea ha vinto l'unico precedente casalingo contro una squadra cipriota, battendo 3-1 l'Apollon Limassol nella fase a gironi dell'Europa League 2017/18. Il Pafos ha perso entrambi i precedenti contro formazioni italiane nelle coppe europee: 2-3 contro la Fiorentina nella Conference League 2024/25 e 0-2 contro la Juventus nella Champions League 2025/26 (in trasferta in entrambi i casi). L'Atalanta farà il suo debutto in Conference League; i bergamaschi sono riusciti a superare la fase a gironi di una competizione europea in sei dei sette tentativi precedenti, mancando l'obiettivo solo nella Champions League 2021/22. L'Atalanta ha perso le ultime due partite della fase campionato della scorsa Champions League (2-3 contro l'Athletic Club e 0-1 contro l'Union Saint-Gilloise) e potrebbe perdere tre match consecutivi nelle fasi a gironi delle coppe europee solo per la seconda volta nella propria storia (tre sconfitte nel 2019). L'Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle 11 prime partite casalinghe stagionali nelle maggiori competizioni europee, grazie a sei vittorie e quattro pareggi; l'unica eccezione risale al primo match in casa nella Champions 2019/20, quando la Dea perse 1-2 contro lo Shakhtar Donetsk. Il Pafos non ha vinto nessuna delle ultime otto trasferte nelle principali competizioni europee (4N, 4P), rimanendo a secco di gol in ciascuna delle ultime cinque. Dopo la vittoria per 4-2 del 27 agosto contro il Dinamo City, il Pafos potrebbe vincere due match di fila nelle competizioni europee - qualificazioni incluse - per la prima volta dal periodo tra luglio e agosto 2025.