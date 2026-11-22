La partita tra Milan e Frosinone della 12^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 22 novembre alle 18 , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo. Inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football , con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Alessandro Costacurta e Angelo Carotenuto. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica , con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara , Paolo Assogna e Luca Marchetti . Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club , con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.

I numeri di Milan e Frosinone

Il Milan è imbattuto in tutti e sei i precedenti contro il Frosinone in Serie A (4V, 2N): tra le squadre contro cui non hanno mai perso nella competizione, i rossoneri hanno all’attivo più gare giocate solo contro il Pisa (14 - sei anche contro il Crotone e il Lecco). Il Milan ha segnato almeno tre gol in ben quattro delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A, producendo complessivamente 15 reti. Il Frosinone ha vinto sei gare di questo campionato, a fronte di due pareggi e tre sconfitte; solo tre squadre neopromosse negli ultimi 40 anni hanno registrato più successi nelle prime 12 partite stagionali in Serie A: il Bari 1994/95 (sette), il Chievo nel 2001/02 (sette) e l’Hellas Verona nel 2013/14 (sette). Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato (1P), segnando sempre almeno due gol, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle quattro precedenti (3N). Nonostante il Frosinone sia rimasto imbattuto in tre delle cinque trasferte di questo campionato (1V, 2N), ha trovato il successo in appena due delle ultime 27 gare esterne disputate in Serie A (incluse precedenti partecipazioni), a fronte di 10 pareggi e 15 sconfitte. Il Milan non ha trovato la vittoria in quattro delle ultime sette gare di Serie A disputate dopo la sosta delle Nazionali (2N, 2P); dall’altra parte, il Frosinone è rimasto imbattuto in tre degli ultimi cinque incontri del massimo campionato immediatamente successivi a partite dell’Italia (2V, 1N).