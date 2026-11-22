La partita tra Atalanta e Inter della 12^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 22 novembre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta e Inter

L’Inter ha vinto sette delle ultime otto gare di Serie A contro l’Atalanta (1N), dopo che aveva trovato appena due successi nelle nove precedenti sfide contro la Dea nella competizione (6N, 1P). L'Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite di Serie A contro l’Inter (6N, 9P). L’Inter ha trovato il successo in nove delle 11 gare di questo campionato (1N, 1P) e può andare in doppia cifra di vittorie nelle prime 12 giornate per la quinta volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1950/51, il 1988/89, il 2019/20 e il 2023/24. L’Atalanta è rimasta imbattuta in tre delle ultime quattro gare di campionato (1V, 2N), dopo che aveva perso quattro delle cinque precedenti (1V); inoltre, nell’1-0 contro il Monza nell’ultima giornata ha collezionato solo il suo secondo clean sheet nel torneo in corso. Dopo una serie di nove successi esterni consecutivi, l’Inter non ha trovato il successo in sei delle ultime 11 trasferte di Serie A (4N, 2P); tuttavia, in generale, i nerazzurri hanno segnato almeno un gol in tutte le ultime 24 gare nel massimo campionato giocate lontano da San Siro, la loro serie più lunga di questo tipo nella storia nella competizione. L’Atalanta ha subito 20 gol in questa Serie A, mettendo a segno 17 centri; l’unica volta in cui la Dea ha incassato più reti nelle prime 12 gare stagionali nella competizione negli anni 2000 risale al 2002/03 (23), mentre l’ultimo massimo campionato in cui ha concesso più gol dopo 12 giornate realizzandone almeno 15 risale al 1955/56 (24 a favore, 22 contro).