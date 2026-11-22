Spalletti si gode la vittoria, ma non dimentica il brutto primo tempo della sua squadra: "Siamo stati passeggeri della partita, ci siamo fatti portare a spasso". La svolta con l'ingresso di Woltemade e lo spostamento di Kolo Muani a sinistra: "Ma anche quando gioca al centro deve imparare a cercarsi lo spazio. Ho già tanti esterni e ho bisogno che lui impari a fare la punta"

Spalletti è consapevole, la svolta della partita è arrivata facendo entrare Woltemade al centro dell'attacco e spostando Kolo Muani a sinistra. L'allenatore bianconero però ha spiegato le ragioni della sua scelta iniziale ai microfoni di Sky Sport: "Quello che mi rode è che ho un sovraccarico di giocatori nelle due posizioni sugli esterni. Per questo Kolo Muani deve imparare, anche da attaccante centrale, a trovarsi lo spazio per mettere in moto le sue qualità, deve andare più in giro per portare via i difensori. Interpreta il ruolo di centravanti in maniera statica e si ingabbia, giocando a sinistra si trova meglio. Ho bisogno di avere anche Kolo centravanti, lo dice la composizione della nostra rosa. Abbiamo tante partite da giocare ed Ekhator è un giovane da sgrezzare, non bisogna dargli la responsabilità di sistemare la questione del centravanti della Juve".

"Non bisogna essere passeggeri della partita"

Spalletti ha analizzato il brutto primo tempo della sua squadra: "Non è la prima volta che abbiamo dovuto sbrogliare delle matasse dentro la nostra testa. Non trovavamo linee di passaggio, non sapevamo anticipare i tempi sulla loro pressione, abbiamo sbagliato troppi passaggi, non abbiamo mai dettato il nostro gioco e non siamo stati nelle condizioni di aggredirli. Se non si fa niente, si diventa passeggeri della partita e ti fai portare a spasso". Le soluzioni sono arrivate nella ripresa: "In alcuni momenti si va troppo piano, bisogna verticalizzare più spesso o tirare la palla in profondità. Nel primo tempo abbiamo fatto troppe cose che non avevano senso".