Juventus-Venezia, Spalletti: "Ho bisogno di Kolo Muani centravanti". VIDEOJUVE
Spalletti si gode la vittoria, ma non dimentica il brutto primo tempo della sua squadra: "Siamo stati passeggeri della partita, ci siamo fatti portare a spasso". La svolta con l'ingresso di Woltemade e lo spostamento di Kolo Muani a sinistra: "Ma anche quando gioca al centro deve imparare a cercarsi lo spazio. Ho già tanti esterni e ho bisogno che lui impari a fare la punta"
Spalletti è consapevole, la svolta della partita è arrivata facendo entrare Woltemade al centro dell'attacco e spostando Kolo Muani a sinistra. L'allenatore bianconero però ha spiegato le ragioni della sua scelta iniziale ai microfoni di Sky Sport: "Quello che mi rode è che ho un sovraccarico di giocatori nelle due posizioni sugli esterni. Per questo Kolo Muani deve imparare, anche da attaccante centrale, a trovarsi lo spazio per mettere in moto le sue qualità, deve andare più in giro per portare via i difensori. Interpreta il ruolo di centravanti in maniera statica e si ingabbia, giocando a sinistra si trova meglio. Ho bisogno di avere anche Kolo centravanti, lo dice la composizione della nostra rosa. Abbiamo tante partite da giocare ed Ekhator è un giovane da sgrezzare, non bisogna dargli la responsabilità di sistemare la questione del centravanti della Juve".
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"Non bisogna essere passeggeri della partita"
Spalletti ha analizzato il brutto primo tempo della sua squadra: "Non è la prima volta che abbiamo dovuto sbrogliare delle matasse dentro la nostra testa. Non trovavamo linee di passaggio, non sapevamo anticipare i tempi sulla loro pressione, abbiamo sbagliato troppi passaggi, non abbiamo mai dettato il nostro gioco e non siamo stati nelle condizioni di aggredirli. Se non si fa niente, si diventa passeggeri della partita e ti fai portare a spasso". Le soluzioni sono arrivate nella ripresa: "In alcuni momenti si va troppo piano, bisogna verticalizzare più spesso o tirare la palla in profondità. Nel primo tempo abbiamo fatto troppe cose che non avevano senso".