"Sul pullman guardava Ronaldinho, Hazard e Neymar"

In conferenza stampa l'allenatore italiano ha confermato di credere nelle potenzialità del classe 2008 accostandone le prospettive a quelle di Lamine Yamal: "Luca è un giocatore speciale. Non sono sorpreso, perché il suo talento è più grande di quanto pensiate. Ha giocato molto bene ed è fortunato perché gioca in un top club con compagni di altissimo livello. È molto giovane, ma allo stesso tempo molto maturo: dimostra più della sua età". De Zerbi ha poi raccontato un episodio avvenuto poco prima del calcio d'inizio: "Una delle cose più belle che abbia visto in carriera è successa sul pullman dal centro sportivo allo stadio. Era seduto vicino a me e, mentre arrivavamo allo stadio, stava guardando su YouTube i video di Ronaldinho, Hazard e Neymar. Ho pensato che fosse un ragazzo speciale: se un'ora e mezza prima del debutto in Premier League guardi questi talenti... Il calcio è magico, no?". Lo stesso De Zerbi pensava di schierarlo titolare da tempo: "Avevo deciso di farlo giocare dieci giorni fa. Nel mio piano c'era l'idea di tenere James Maddison e Luca molto vicini. Gli ho detto di giocare come fa al parco con gli amici, con la stessa leggerezza. Ma anche di lavorare duro senza palla come fanno Dembélé, Raphinha e Yamal perché il calcio sta andando in una direzione diversa e i primi difensori sono gli attaccanti. Anche i vincitori del Pallone d'Oro, o comunque i giocatori di talento, devono lavorare in campo".