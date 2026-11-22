Tottenham, De Zerbi paragona Williams-Barnett a Yamal: "Giocatore speciale"TOTTENHAM
Alla prima da titolare in Premier League, il 18enne Luca Williams-Barnett ha trascinato gli Spurs contro l'Ipswich da protagonista assoluto. Un gol e un assist per il baby esterno offensivo nel 2-0 all'Ipswich. In tribuna per squalifica, De Zerbi lo ha applaudito nel post-partita raccontando anche un curioso retroscena prima del match
Un gol, un assist e la standing ovation di tutto lo stadio. Nel sabato del Tottenham a brillare è stato Luca Williams-Barnett, 18 anni e 51 giorni, decisivo nel 2-0 contro l'Ipswich Town alla sua prima presenza da titolare in campionato. Un successo che regala agli Spurs la terza vittoria casalinga di fila in Premier League (non succedeva da due anni) e vale il nono posto a -3 dalla zona Champions. In tribuna perché squalificato, Roberto De Zerbi ha commentato così il talento cresciuto nel vivaio del club.
"Sul pullman guardava Ronaldinho, Hazard e Neymar"
In conferenza stampa l'allenatore italiano ha confermato di credere nelle potenzialità del classe 2008 accostandone le prospettive a quelle di Lamine Yamal: "Luca è un giocatore speciale. Non sono sorpreso, perché il suo talento è più grande di quanto pensiate. Ha giocato molto bene ed è fortunato perché gioca in un top club con compagni di altissimo livello. È molto giovane, ma allo stesso tempo molto maturo: dimostra più della sua età". De Zerbi ha poi raccontato un episodio avvenuto poco prima del calcio d'inizio: "Una delle cose più belle che abbia visto in carriera è successa sul pullman dal centro sportivo allo stadio. Era seduto vicino a me e, mentre arrivavamo allo stadio, stava guardando su YouTube i video di Ronaldinho, Hazard e Neymar. Ho pensato che fosse un ragazzo speciale: se un'ora e mezza prima del debutto in Premier League guardi questi talenti... Il calcio è magico, no?". Lo stesso De Zerbi pensava di schierarlo titolare da tempo: "Avevo deciso di farlo giocare dieci giorni fa. Nel mio piano c'era l'idea di tenere James Maddison e Luca molto vicini. Gli ho detto di giocare come fa al parco con gli amici, con la stessa leggerezza. Ma anche di lavorare duro senza palla come fanno Dembélé, Raphinha e Yamal perché il calcio sta andando in una direzione diversa e i primi difensori sono gli attaccanti. Anche i vincitori del Pallone d'Oro, o comunque i giocatori di talento, devono lavorare in campo".
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Chi è Luca Williams-Barnett
Schierato sulla sinistra contro l'Ipswich, Williams-Barnett ha impiegato appena 15 minuti per sbloccare il risultato chiudendo sul secondo palo un cross di Porro. E al 52' ha confezionato l’assist per il facile tap-in del 2-0 di Dominic Solanke. Al momento di lasciare il campo al 64’, i tifosi degli Spurs gli hanno intonato il coro "He's one of our own" che dedicavano a Harry Kane. Esterno offensivo nato a Luton, Luca è cresciuto nel vivaio del Tottenham dal 2018 e gioca nell’Inghilterra U19, lui che aveva segnato due reti 2 gol al Mondiale U17 del 2025 e ben 7 reti nella scorsa Youth League. Di lui se ne parla da tempo, merito anche di una prodezza dalla lunga distanza contro il Leicester che era stata premiata come il gol più bello nella Premier League U18. Nel settembre 2025 l’ex allenatore degli Spurs, Thomas Frank, l’aveva fatto debuttare in Carabao Cup contro il Doncaster. Un record l'ha già raggiunto: è diventato il più giovane giocatore del Tottenham a segnare alla sua prima partita da titolare in Premier League. E a proposito del campionato inglese, Williams-Barnett è il secondo più giovane di sempre a mettere a referto sia un gol che un assist nella stessa gara alle spalle soltanto di Michael Owen (a 17 anni e 364 giorni nel dicembre 1997). In questa Premier League Luca ha raccolto tre presenze complessive con 75 minuti totali, quanto basta per mettere insieme un gol, un assist e l’80% di passaggi riusciti. Teniamolo d’occhio…