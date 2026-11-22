Messi, Inter Miami-Columbus da incubo: 0-3 e pallone in faccia a un avversarioMLS
Premiato con la Scarpa d'Oro dopo i 26 gol nella stagione regolare, il campione argentino perde 3-0 l'andata del playoff di Major League Soccer e diventa protagonista in negativo. Nel recupero del primo tempo, ostacolato da Tapia (autore di due gol) durante una rimessa laterale, Leo lo colpisce con una pallonata al volto. L'arbitro non estrae il rosso e ammonisce entrambi, ma l'eliminazione dell'Inter Miami è a un passo
Serata da dimenticare per Lionel Messi e l'Inter Miami. Davanti al proprio pubblico, i campioni in carica della Major League Soccer perdono 3-0 nell'andata del playoff contro il Columbus Crew e complicano terribilmente il proprio cammino nella post season. E pensare che la serata era iniziata al meglio per Leo, premiato con la Scarpa d'Oro dopo i 26 gol nella stagione regolare. La partita si è messa invece immediatamente in salita per la squadra allenata da Kily Gonzalez, sorpresa al 9' dal rigore di Tapia e ridotta in dieci dopo l'espulsione al 36' di Lujan. Un'inferiorità numerica pagata nella ripresa, quando Habroune segna il bis e Tapia firma la doppietta e il 3-0 finale. Ritorno in programma il 27 novembre a Columbus, ma l'eliminazione per l'Inter Miami è a un passo.
Messi perde la testa: pallonata in faccia all'avversario
Nel recupero del primo tempo, quando gli ospiti erano avanti 1-0, Messi difende e ottiene una rimessa laterale. Nel tentativo di batterla rapidamente, però, Leo viene ostacolato e disturbato da Tapia. Il risultato? L'argentino s'innervosisce e scaglia il pallone sul volto dell'avversario che crolla a terra mettendosi le mani sul viso. Ne deriva un parapiglia tra le due squadre e la decisione dell'arbitro Chapman, che non estrae il rosso a Messi ma un cartellino giallo per entrambi spiegando di non aver ravvisato gli estremi per una condotta violenta. Rimasto in campo per tutta la partita, il campione argentino ha quantomeno scongiurato l'espulsione che gli avrebbe fatto saltare il ritorno del playoff diventato decisivo per l'Inter Miami.