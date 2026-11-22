Premiato con la Scarpa d'Oro dopo i 26 gol nella stagione regolare, il campione argentino perde 3-0 l'andata del playoff di Major League Soccer e diventa protagonista in negativo. Nel recupero del primo tempo, ostacolato da Tapia (autore di due gol) durante una rimessa laterale, Leo lo colpisce con una pallonata al volto. L'arbitro non estrae il rosso e ammonisce entrambi, ma l'eliminazione dell'Inter Miami è a un passo

Serata da dimenticare per Lionel Messi e l'Inter Miami. Davanti al proprio pubblico, i campioni in carica della Major League Soccer perdono 3-0 nell'andata del playoff contro il Columbus Crew e complicano terribilmente il proprio cammino nella post season. E pensare che la serata era iniziata al meglio per Leo, premiato con la Scarpa d'Oro dopo i 26 gol nella stagione regolare. La partita si è messa invece immediatamente in salita per la squadra allenata da Kily Gonzalez, sorpresa al 9' dal rigore di Tapia e ridotta in dieci dopo l'espulsione al 36' di Lujan. Un'inferiorità numerica pagata nella ripresa, quando Habroune segna il bis e Tapia firma la doppietta e il 3-0 finale. Ritorno in programma il 27 novembre a Columbus, ma l'eliminazione per l'Inter Miami è a un passo.