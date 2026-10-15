Dopo quello contro il Venezia, altro successo dell'Atalanta sul Pafos: "Siamo andati meglio rispetto alla vittoria in campionato, non abbiamo concesso nulla se non il gol", ha commentato un soddisfatto Sarri a Sky Sport. C'è stata però una nota negativa, l'infortunio di Raspadori: "Ci vorrebbe un esposto a Lega, Uefa e Fifa. Il calendario è folle, mi sorprende che l'associazione calciatori non dica nulla".

Stesso risultato, ma molti passi avanti. L'Atalanta ha battuto 3-1 il Pafos, così come aveva fatto lunedì scorso in campionato contro il Venezia. Per Maurizio Sarri però la prestazione europea è stata molto più convincente: "In campionato abbiamo creato di più, ma in certe situazioni siamo stati troppo diretti e ci eravamo esposti a diversi pericoli. Stasera abbiamo ragionato di più e non abbiamo concesso nulla se non il gol finale, infatti mi dispiace molto averlo preso". La vittoria però non va data per scontata: "Si è visto il divario perché la nostra partita è stata buona. Il Pafos negli ultimi anni se l'era giocata sia con la Fiorentina che con la Juve".