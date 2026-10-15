Atalanta-Pafos, Sarri: "L'infortunio di Raspadori? Il calendario è folle"ATALANTA
Dopo quello contro il Venezia, altro successo dell'Atalanta sul Pafos: "Siamo andati meglio rispetto alla vittoria in campionato, non abbiamo concesso nulla se non il gol", ha commentato un soddisfatto Sarri a Sky Sport. C'è stata però una nota negativa, l'infortunio di Raspadori: "Ci vorrebbe un esposto a Lega, Uefa e Fifa. Il calendario è folle, mi sorprende che l'associazione calciatori non dica nulla".
Stesso risultato, ma molti passi avanti. L'Atalanta ha battuto 3-1 il Pafos, così come aveva fatto lunedì scorso in campionato contro il Venezia. Per Maurizio Sarri però la prestazione europea è stata molto più convincente: "In campionato abbiamo creato di più, ma in certe situazioni siamo stati troppo diretti e ci eravamo esposti a diversi pericoli. Stasera abbiamo ragionato di più e non abbiamo concesso nulla se non il gol finale, infatti mi dispiace molto averlo preso". La vittoria però non va data per scontata: "Si è visto il divario perché la nostra partita è stata buona. Il Pafos negli ultimi anni se l'era giocata sia con la Fiorentina che con la Juve".
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"Raspadori? Mi stupisce che l'associazione calciatori non protesti per il calendario"
C'è stata però una nota stonata nel match, l'infortunio muscolare di Raspadori. Per l'attaccante si tratta di un problema ai flessori della coscia destra: "Bisognerebbe fare un esposto a Lega, Uefa e Fifa. I giocatori affrontano un calendario folle, basti vedere cosa è successo negli ultimi giorni a chiunque, non solo a noi". Per Raspadori si tratta di una ricaduta dopo il problema in Nazionale: "Anche Scalvini si è infortunato dopo essere tornato dalla Nazionale, si tratta di un elemento di rischio in più. Mi stupisce che l'assocazione calciatori non dica nulla".
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"Vogliamo arrivare in alto, anche se ci vuole tempo"
Infortuni a parte, Sarri sta trovando finalmente la quadra dopo un inizio di stagione balbettante: "La società è ideale, non mi ero mai trovato in un contesto simile. La squadra veniva da anni giocati con uno stile opposto al mio, ma c'è disponibilità nel lavorare. Non so cosa otterremo già al primo anno, ma di sicuro nel medio-lungo termine vogliamo arrivare piuttosto in alto".