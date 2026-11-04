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Atalanta-Kairat Almaty, Elmas: "Non è facile cambiare dopo 10 anni e fare subito bene"

atalanta

Il centrocampista macedone della Dea ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente ci farà bene questo ritiro, sappiamo che dobbiamo mettere subito tutto a posto altrimenti diventa più difficile. Abbiamo tutte le qualità per essere ancora più squadra, domani dobbiamo far vedere la voglia dal primo minuto. Non è facile cambiare dopo 10 anni e fare subito tutto bene col nuovo allenatore, serve pazienza. Il Kairat? Lo conosco bene, nel calcio di oggi non è facile battere nessuno"

SARRI: "RITIRO SCELTA GIUSTA"

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