Giovedì 5 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW , la terza giornata della League Phase di Conference League. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW . Giovedì 5 novembre in scena il terzo turno di Conference League , con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol , su Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Alle 18.45 appuntamento anche con l’ Atalanta in Conference League, impegnata alla New Balance Arena contro il Kairat Almaty , su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Fernando Orsi. I collegamenti a cura dell'inviato Massimiliano Nebuloni.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Maurizio Compagnoni; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Michele Padovano, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini e Alessandro Costacurta (dalle 23). A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.