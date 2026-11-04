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Conference League, il calendario e gli orari delle partite della terza giornata

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Giovedì 5 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la terza giornata della League Phase di Conference League. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

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Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 5 novembre in scena il terzo turno di Conference League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Alle 18.45 appuntamento anche con l’Atalanta in Conference League, impegnata alla New Balance Arena contro il Kairat Almaty, su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Fernando Orsi. I collegamenti a cura dell'inviato Massimiliano Nebuloni.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Maurizio Compagnoni; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Michele Padovano, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini e Alessandro Costacurta (dalle 23). A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Conference League, la programmazione della 3^ giornata di League Phase su Sky e NOW

Giovedì 5 novembre

  • ore 18.45: ATALANTA-KAIRAT ALMATY su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Telecronaca Davide Polizzi, commento Fernando Orsi, inviato Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol Federico Botti
  • ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport 251

AARHUS-SPORTING BRAGA

MIDTJYLLAND-AJAX          

THUN-HEARTS                      

STELLA ROSSA-INTER ESCALDES       

KUPS KUOPIO-GENT                              

LINCOLN-HAJDUK SPALATO            

MJÄLLBY AIF-BORAC                            

TRABZONSPOR-FRIBURGO                

  • ore 21.00: GETAFE-BRIGHTON su Sky Sport 258. Telecronaca Riccardo Morelli, Diretta Gol Federico Zanon
  • ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena e Sky Sport 251

MONACO-NORDSJÆLLAND                            

COPENHAGEN-SABURTALO TBLISI            

LUGANO-KAUNO ŽALGIRIS

TWENTE-PAFOS

STVV-BRANN

PANATHINAIKOS-CSKA SOFIA        

RIGA-JABLONEC

U CRAIOVA-EGNATIA

Gli studi di Conference League

  • Dalle 18.00: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Alessandro Costacurta e Maurizio Compagnoni
  • Dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Europa e Conference League con Federica Masolin, Michele Padovano, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini e Alessandro Costacurta (dalle 23)
  • Da mezzanotte: After Party con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • Da mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

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