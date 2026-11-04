Conference League, il calendario e gli orari delle partite della terza giornataguida tv
Giovedì 5 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la terza giornata della League Phase di Conference League. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 5 novembre in scena il terzo turno di Conference League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Alle 18.45 appuntamento anche con l’Atalanta in Conference League, impegnata alla New Balance Arena contro il Kairat Almaty, su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Fernando Orsi. I collegamenti a cura dell'inviato Massimiliano Nebuloni.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Maurizio Compagnoni; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Michele Padovano, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini e Alessandro Costacurta (dalle 23). A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Conference League, la programmazione della 3^ giornata di League Phase su Sky e NOW
Giovedì 5 novembre
- ore 18.45: ATALANTA-KAIRAT ALMATY su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Telecronaca Davide Polizzi, commento Fernando Orsi, inviato Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol Federico Botti
- ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport 251
AARHUS-SPORTING BRAGA
MIDTJYLLAND-AJAX
THUN-HEARTS
STELLA ROSSA-INTER ESCALDES
KUPS KUOPIO-GENT
LINCOLN-HAJDUK SPALATO
MJÄLLBY AIF-BORAC
TRABZONSPOR-FRIBURGO
- ore 21.00: GETAFE-BRIGHTON su Sky Sport 258. Telecronaca Riccardo Morelli, Diretta Gol Federico Zanon
- ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
MONACO-NORDSJÆLLAND
COPENHAGEN-SABURTALO TBLISI
LUGANO-KAUNO ŽALGIRIS
TWENTE-PAFOS
STVV-BRANN
PANATHINAIKOS-CSKA SOFIA
RIGA-JABLONEC
U CRAIOVA-EGNATIA
Gli studi di Conference League
- Dalle 18.00: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Alessandro Costacurta e Maurizio Compagnoni
- Dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Europa e Conference League con Federica Masolin, Michele Padovano, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini e Alessandro Costacurta (dalle 23)
- Da mezzanotte: After Party con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- Da mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta