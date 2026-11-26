Borac-Atalanta, dove vedere la partita di Conference League in tv e streamingguida tv
Appuntamento oggi con la quarta giornata della Conference League: in campo Borac e Atalanta, impegnate oggi alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Max e Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Inoltre, Diretta Gol e l'approfondimento pre e postpartita
Dove vedere Borac Banja Luka-Atalanta in tv
Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Borac Banja Luka-Atalanta, quarta giornata di Conference League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Max e Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi, commento Fernando Orsi, inviato Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol Federico Botti. Alle 18.45- su Sky Sport Max e Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Federico Zancan; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme ad Alessandro Del Piero, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Alessandro Costacurta (dalle 23). A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
I numeri di Borac e Atalanta
L'unico precedente europeo dell'Atalanta contro una squadra bosniaca risale alla fase di qualificazione della Europa League 2018/19, quando eliminò il Sarajevo con un punteggio aggregato di 10-2; il successo per 8-0 ottenuto nel match di ritorno rimane la vittoria più ampia di sempre per la Dea nelle competizioni europee. Il Borac Banja Luka affronterà una squadra italiana per la prima volta nella sua storia; le formazioni bosniache non hanno mai vinto nei sei precedenti europei contro avversarie italiane (3N, 3P - incluse le qualificazioni). Dopo lo 0-2 contro il Mjällby nell'ultimo turno, il Borac Banja Luka potrebbe perdere due match di fila in una singola stagione nelle maggiori competizioni europee per la prima volta nella propria storia. Il Borac Banja Luka è imbattuto in casa nelle principali competizioni europee (6V, 3N) e potrebbe diventare la seconda squadra al di fuori dei cinque maggiori campionati europei a disputare 10 o più partite casalinghe in tali competizioni senza mai perdere, raggiungendo il Velez Mostar (14 partite). Dopo l'1-1 contro il Kairat nella scorsa giornata, l'Atalanta potrebbe pareggiare due match di fila nelle coppe europee per la prima volta da novembre 2021 in Champions League (2-2 contro il Manchester United e 3-3 contro lo Young Boys in quel caso). L'Atalanta ha perso tutte le quattro trasferte disputate nelle principali competizioni europee nel 2026, con un punteggio complessivo di 1-9; si tratta della striscia di sconfitte esterne più lunga per il club in questi tornei.