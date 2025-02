Fiorentina, come cambia la lista Uefa per la Conference League

Dopo i cambi dettati dal mercato, la Fiorentina ha ufficializzato la lista Uefa per la Conference: scelte difficili per Palladino, che non ha potuto inserire tutti i nuovi acquisti, escludendo Pablo Marì e Ndour. Presenti invece Zaniolo, Folorunsho e Fagioli

