Calciomercato Serie B 2026, gli acquisti ufficiali: Verdi al Sudtirol
Si apre il mercato della serie B subito con un colpo ad affetto. A realizzarlo il Sudtirol, in piena lotta salvezza, che preleva dal Como a titolo definitivo il 33enne Simone Verdi. Cambia portiere il Mantova che prende dal Palermo Francesco Bardi. In entrata diversi colpi pronti anche per la Sampdoria: Brunori dal Palermo, Begic dal Parma, Esposito dallo Spezia e Mitoglu dell'Aek Atene
- SIMONE VERDI (attaccante, dal Como al Sudtirol)
- FRANCESCO BARDI (portiere, dal Palermo al Mantova)
- MARCO SALA (difensore, dal Como all'Avellino)