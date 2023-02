Le probabili formazioni di Cluj-Lazio

Si riparte dall'1-0 per i biancocelesti nel ritorno del playoff di Conference League in Romania. Tante assenze e qualche dubbio per Sarri: ci sarà Immobile nel tridente con Romero e Felipe Anderson, presente anche Luis Alberto. Dietro per la prima volta dall'inizio la coppia Gila-Casale. Due squalificati tra i padroni di casa con qualche novità rispetto all'Olimpico: confermato Scuffet in porta, davanti Janga-Yeboah. Diretta alle 18.45 su Sky Sport Football, Sky Sport 254 e NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD Condividi

"In questo momento non abbiamo una rosa per vincere la Conference League. Ci presentiamo con tante assenze e siamo in difficoltà. Pensiamo a passare il turno che non è scontato prima di pensare a vincere la Conference". Parola di Maurizio Sarri, che in conferenza ha introdotto così il ritorno del playoff contro il Cluj in Romania. Si riparte dall'1-0 targato Immobile all'Olimpico, sfida vinta nonostante l'inferiorità numerica per quasi tutto il match (espulso Patric al 15'). Vietato tuttavia sottovalutare gli avversari allenati da Petrescu, che proprio attraverso il fattore casalingo puntano a ribaltare il discorso qualificazione. Diretta alle 18.45 su Sky Sport Football, Sky Sport 254 e NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Assenze e dubbi per Sarri: dentro Immobile e Luis Alberto approfondimento Sarri: "Tante assenze, non siamo i favoriti" Tanti indisponibili tra i biancocelesti indicati proprio dall'allenatore biancoceleste: out Milinkovic-Savic ("Non è ancora in condizioni presentabili") e Zaccagni ("Ha la febbre") oltre a Romagnoli, Pedro e allo squalificato Patric. Scelte quasi obbligate per Sarri che, davanti a Maximiano, schiera per la prima volta dall'inizio la coppia di centrali Gila-Casale con Lazzari e Hysaj sugli esterni. In mezzo dovrebbero esserci Luis Alberto e Basic (in ballottaggio con Vecino), non al meglio Marcos Antonio che in regia dovrebbe lasciare spazio a Cataldi. Davanti c'è Immobile con Felipe Anderson e Romero, che si gioca il posto con Cancellieri.

LAZIO (4-3-3), probabile formazione: Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Romero, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri