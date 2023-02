Calendario dei sedicesimi di Conference League

Domani giovedì 23 febbraio, Lazio e Fiorentina sono impegnate per il ritorno degli spareggi di Conference League. La Lazio gioca in casa del Cluj alle 18.45, in diretta in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 254 e NOW, mentre la Fiorentina ospita il Braga alle 21.00, in diretta su su Sky Sport Football, Sky Sport 255 e NOW

La prima italiana a scendere in campo per il ritorno degli spareggi di Conference League sarà la Lazio che scende in campo alle 18.45 in trasferta a casa del Cluj, partita in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 254 e NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Petrucci. La sera alle 21.00 è la volta di Fiorentina-Braga, in diretta su su Sky Sport Football, Sky Sport 255 e NOW. Telecronaca di Paolo Ciarravano con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Vanessa Leonardi e Massimiliano Nebuloni.