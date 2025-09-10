Esplora tutte le offerte Sky
Conference LeagueGiornata 1 - giovedì 2 ottobre 2025
Fiorentina
0 - 0
Sigma Olomouc
Fiorentina0 - 0 Sigma Olomouc
Fiorentina-Sigma Olomouc, il risultato in diretta LIVE

Esordio per la Fiorentina che torna a giocare in Conference e lo fa nel match casalingo contro il Sigma Olomuc. Pioli schiera Piccoli e Dzeko come tandem offensivo, gioca Ndour a centrocampo. Sigma con Mikulenka come terminale offensivo e Kostadinov a centrocampo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD

LIVE

9' - Carambola all'interno dell'area di rigore del Sigma, Dzeko colpisce con la nuca e Koutny para

7' - Ci prova la Fiorentina con un'incursione da destra di Dodò, palla in mezzo, Sylla libera per il Sigma

3' - Sembra chiara sin dall'inizio la trama della gara con la Fiorentina che vuole fare la partita e il Sigma molto ben raccolto sotto la linea della palla

calcio d'inizio!

Fiorentina-Sigma 0-0

Si parte al Franchi

Inno della Conference tra poco si parte al Franchi

Le squadre stanno entrando in campo

Roma-Lille 0-1

Il riscaldamento della Fiorentina

statistiche

Con due finali e una semifinale nelle ultime tre stagioni, non sorprende che la Fiorentina abbia vinto più partite (22) e segnato più gol (92) di qualsiasi altra squadra nella storia della UEFA Conference League

statistiche

Il Sigma Olomouc ha perso le ultime quattro partite in competizioni UEFA senza realizzare un gol.

Il ranking Uefa per Nazioni

Al via una nuova settimana europea: dopo le gare di Champions l'Italia sale in sesta posizione, su anche l'Inghilterra che sale momentaneamente al comando. In palio il famoso posto "extra" in Champions League per le due Nazioni prime nel ranking Uefa stagionale. L'anno scorso l'hanno spuntata Inghilterra e Spagna. Ecco come funziona e la situazione aggiornata

Il ranking Uefa per nazioni 2025/26

Il ranking Uefa per nazioni 2025/26

statistiche

Dopo due finali e una semifinale, la Fiorentina è pronta per la sua quarta partecipazione consecutiva alla UEFA Conference League

statistiche

Per quanto riguarda il Sigma Olomouc si è qualificato per la Conference League dopo aver perso contro il Malmö nei playoff della UEFA Europa League.

Pioli: "Gara importante per vari motivi"

"Per vari motivi è importante. Oggi dobbiamo concentrarci su questa competizione, senza pensare a cosa poteva essere o non essere la prima parte di campionato. Ci teniamo tanto a questa competizione e vogliamo andare fino in fondo. Questa gara è complessa, sono avversari fisici, energici e dobbiamo restare dentro la partita. Abbiamo un vertice offensivo che sarà Piccoli"

statistiche

La Fiorentina affronta la partita di stasera dopo il pareggio a reti inviolate contro il Pisa nel derby toscano disputatosi nel fine settimana.

statistiche

Stefano Pioli è tornato sulla panchina dei Viola per la seconda volta dopo l'esperienza dal 2017 al 2019

statistiche

Il miglior marcatore di sempre della Fiorentina in questa competizione – con dieci gol – è Nicolás González, che ora gioca per l'Atleti in Spagna. Il giocatore più prolifico attualmente in rosa è il centrocampista Rolando Mandragora (nella foto), che ha segnato otto gol.

La formazione della Fiorentina in grafica

Sigma Olomuc, le scelte di formazione

L'allenatore Janotka opta per Mikulenka al centro dell'attacco. Sulla trequarti spazio a Dolznikov mentre Kostadinov farà coppia a centrocampo con Beran

Fiorentina, le scelte di formazione

Come annunciato alla vigilia, Pioli sceglie Piccoli e Dzeko come coppia d'attacco. Gioca Ndour a centrocampo insiene a Mandragora e Fagioli, in difesa c'è Pongracic

statistiche

Un altro giocatore che ha segnato otto gol in UEFA Conference League con la Fiorentina tra il 2022 e il 2024 proviene dalla Repubblica Ceca, proprio come il Sigma Olomouc: si tratta di Antonín Barák, attualmente in prestito alla Sampdoria.

statistiche

Due dei giocatori cechi più famosi ad aver vestito la maglia della Fiorentina sono Tomáš Ujfaluši e Tomáš Řepka.

Le parole di Pioli alla vigilia

Alla vigilia dell'esordio casalingo in Conference League della Fiorentina contro il Sigma Olomouc le parole di Stefano Pioli: "Sappiamo quanto sia importante questa partita per iniziare bene il torneo ma soprattutto per uscire da un momento di difficoltà che stiamo attraversando in campionato. Nessun problema di atteggiamento o di comportamento, dobbiamo solo alzare il nostro livello nelle situazioni fondamentali della partita

Pioli: 'Dobbiamo alzare il nostro livello'

Pioli: 'Dobbiamo alzare il nostro livello'

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): de Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Ndour, Mandragora, Fagioli, Gosens; Dzeko, Piccoli. All. Pioli

SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Kostadinov; Dolznikov, Tkac, Dolznikov; Mikulenka. All. Janotka

Statistiche e curiosità

La Fiorentina potrebbe vincere la prima partita della fase a gironi di una competizione europea per due stagioni consecutive per la seconda volta nella sua storia, dopo i due successi in Europa League nel 2013/14 e nel 2014/15.

Primo confronto tra Fiorentina e Sigma Olomuc

Sarà il primo incontro europeo tra la Fiorentina e il Sigma Olomouc: la squadra italiana è imbattuta nelle precedenti nove partite contro squadre ceche (6 vittorie, 3 pareggi) e ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre partite di questo tipo.

Sigma Olomuc, quattro confronti contro squadre italiane

Il Sigma Olomouc ha affrontato quattro volte una squadra italiana in Europa, considerando tutte le competizioni: due sconfitte contro la Juventus nel 1992 in Coppa UEFA e un pareggio e una sconfitta contro l'Udinese nel 2000 in Intertoto

Fiorentina, sette vittorie in sette gare contro squadre della Repubblica Ceca

La Fiorentina ha vinto tutti i sette precedenti incontri casalinghi europei contro squadre della Repubblica Ceca (inclusa la Cecoslovacchia), subendo solo due reti e mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni.

Fiorentina, due successi nelle ultime due gare europee

La Fiorentina ha vinto le ultime due partite in competizioni europee (nella fase di qualificazione a questa Conference League) e non ottiene tre successi consecutivi da ottobre-novembre 2023: due successi contro l'FK Cukaricki e uno contro il Genk La Fiorentina potrebbe vincere la prima partita della fase a gironi di una competizione europea per due stagioni consecutive per la seconda volta nella sua storia, dopo i due successi in Europa League nel 2013/14 e nel 2014/15.

Fiorentina, almeno in semifinale nelle ultime 3 partecipazioni in Conference

La Fiorentina ha raggiunto almeno la semifinale in ciascuna delle sue tre partecipazioni alla Conference League (finale sia nel 2022/23 che nel 2023/24 e semifinale nel 2024/25), essendo l'unica squadra ad aver raggiunto più di una semifinale nella competizione.

Sigma Olomuc per la prima volta in Europa dal 2004-05

Il Sigma Olomouc si è qualificato per una competizione europea maggiore per la prima volta dalla Coppa UEFA 2004/05 (eliminato al primo turno dal Real Zaragoza); l'ultima trasferta in Italia risale al 1992, quando subì una sconfitta per 0-5 contro la Juventus negli ottavi di finale di Coppa UEFA.

Fiorentina, almeno un gol segnato nelle ultime 27 gare casalinghe in Europa

La Fiorentina ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 27 partite casalinghe di competizioni europee maggiori, dopo la sconfitta per 0-2 contro il Siviglia nella UEFA Europa League 2014/15: l'ultima squadra italiana ad aver raggiunto una serie più lunga è stata il Parma (29 partite dal 1994 al 2001).

Piccoli a caccia del primo gol con la maglia della Fiorentina

Roberto Piccoli è ancora alla ricerca del primo gol con la maglia della Fiorentina: per adesso, considerando tutte le competizioni, ha disputato 215 minuti, andando al tiro sei volte; solo Kean (19 conclusioni) ha effettuato più conclusioni dell'ex Cagliari senza riuscire a segnare alcun gol tra i giocatori viola.

Mandragora ha preso parte a 7 gol in 11 gare nella scorsa Conference

Rolando Mandragora ha preso parte a sette gol in 11 presenze in UEFA Conference League la scorsa stagione (5 gol, 2 assist), il massimo di qualsiasi giocatore della Fiorentina nella competizione e più di quanti ne abbia realizzati nelle sue due precedenti stagioni messe insieme (3 gol, 2 assist in 26 presenze).