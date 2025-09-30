1' - Si parte, primo pallone del Friburgo
Bologna-Friburgo, il risultato in diretta LIVE
Italiano e il Bologna cercano i primi punti in Europa League. C'è Castro in avanti supportato da Odgaard trequartista e dalle ali Orsolini-Cambiaghi. Ferguson con Freuler. a centrocampo. Nel Friburgo Vincenzo Grifo titolare come esterno sinistro e capitano. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW alle 18.45
Prima chance per il Bologna!
17' - Bella verticalizzazione di Orsolini per Castro, che attacca la profondità sul lato destro dell'area e lascia partire il tiro da posizione defilata. Solo esterno della rete
12' - Prova a venir fuori il Friburgo. Angolo di Grifo e tocco di Ginter, la palla si perde fuori
10' - Pallone sgonfio, necessaria una sostituzione
8' - Bologna come al solito aggressivo con la pressione alta. Ferguson rischia di recuperare un pallone al limite dell'area avversaria, ma il Friburgo se la cava
2' - Cambiaghi scappa a sinistra e crossa basso, ma in area non c'è nessuno. Blocca facilmente Atubolu
Bologna in campo con la terza maglia
Esordio per la divisa azzurra in omaggio a uno dei simboli della città, il Nettuno
Le squadre sono in campo
Inno dell'Europa League suonato, tra poco si parte
Le panchine delle due squadre
- Bologna: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Bernardeschi, Rowe, Heggem, Casale, Zortea, Dallinga, Miranda, Fabbian
- Friburgo: Muller, Huth, Jung, Scherhant, Holer, Suzuki, Eren Dinkci, Hofler, Gunter, Matanovic, Rosenfelder, Ogbus
L'arbitro del match
Gara affidata al serbo Nenad Minakovic, coadiuvato dagli assistenti Nikola Borovic e Bosko Bozovic, con Milan Mitic quarto ufficiale. Al Var il croato Ivan Bebek e lo spagnolo Carlos del Cerro Grande
La classifica di Europa League
Non è mai troppo presto per buttare un occhio alla classifica e iniziare a memorizzare le varie differenze reti o il numero di gol segnati, criteri che possono fare la differenza in caso di arrivo a pari punti tra più squadre
Tantissimi tifosi del Friburgo a Bologna
Una vera marea ha riempito in giornata i portici della città
Gli highlights di Friburgo-Basilea
Se il Bologna ha perso all'esordio, il Friburgo invece ha sfruttato il fattore campo battendo 2-1 il Basilea
Gli highlights di Aston Villa-Bologna
L'esordio europeo della settimana scorsa ha visto i rossoblù perdere di misura in Inghilterra contro una delle favorite per la conquista della coppa. Ecco come è andata la partita
Italiano: "Il lavoro paga sempre"
Inizio stagionale zoppicante per la squadra di Italiano, sicuro però che i suoi miglioreranno e torneranno a esprimersi sui livelli dello scorso anno. Le sue parole ieri a Sky Sport alla vigilia del match
Le scelte di Schuster
A protezione del portiere Atubolu, linea a quattro con Treu e Makengo terzini e la coppia centrale Lienhart-Ginter. In mediana Eggestein e Osterhage, mentre Beste, Manzambi e Grifo agiscono alle spalle della punta Adamu
Le scelte di Italiano
A differenza di Birmingham, c'è Orsolini titolare a destra con Cambiaghi dall'altra parte e Odgaard alle spalle di Castro. A centrocampo scelto Ferguson, capitano, al fianco di Freuler. In difesa Vitik con Lucumì, Holm e Lykogiannis sulle fasce. In porta ovviamente Skorupski, MVP del match di una settimana fa in Inghilterra
Il Dall'Ara attende l'Europa League
Dopo il sogno Champions lo scorso anno, lo stadio rossoblù torna a riempirsi per la seconda competizione continentale. L'obiettivo di Italiano e squadra? Far assistere stavolta a qualche match della fase a eliminazione diretta
Dal suo primo contributo a rete (2012/13), Vincenzo Grifo (83G+77A) è solo uno dei quattro giocatori italiani capaci di segnare almeno 80 gol e fornire almeno 70 assist nei Big-5 campionati europei considerando tutte le competizioni - insieme a Domenico Berardi (132G+82A), Lorenzo Insigne (122G+93A) e Antonio Candreva (86G+86A)
Dal suo arrivo a Bologna (2018/19), solo Oliver Baumann (13) ha neutralizzato più rigori di Lukasz Skorupski nei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni (10, come Gianluigi Donnarumma e David Soria); in aggiunta, dopo la rete messa a segno in casa contro il Genoa in Serie A, Santiago Castro potrebbe trovare il gol casalingo per due match di fila tra tutte le competizioni per la prima volta da quando gioca in Italia
Il Friburgo è una delle sole tre formazioni - insieme a Celtic e Panathinaikos - ad avere segnato con delle sequenze su azione con almeno 10 passaggi in questa prima giornata di Europa League (un gol ciascuna); dall'altra parte, tra le squadre che non hanno trovato la via della rete nella competizione in corso, solo il PAOK (18) ha tentato più conclusioni rispetto al Bologna (17, come i Go Ahead Eagles)
Il Friburgo ha vinto tre delle ultime quattro gare nelle principali competizioni europee (1 sconfitta), per la formazione tedesca un successo in meno di quanti quelli ottenuti nelle precedenti 11 sfide in questi tornei (3 pareggi, 4 sconfitte)
Dopo il successo casalingo per 2-1 contro il Borussia Dortmund (lo scorso 21 gennaio in Champions League), il Bologna potrebbe infilare due vittorie di fila davanti al proprio pubblico nelle principali competizioni europee per la prima volta dalla Coppa UEFA 1998/99 (serie di quattro in quel caso)
Dall'inizio della stagione 2022-23, il Friburgo ha vinto nove delle 13 partite della fase a gironi/campionato di UEFA Europa League, comprese quattro delle ultime cinque (1 sconfitta)
Il Friburgo non ha vinto nessuna delle ultime tre trasferte di UEFA Europa League (1 pareggio, 2 sconfitte), non trovando la via della rete e subendo in totale sette gol nel periodo nella competizione
Il Bologna ha perso solo due delle 31 partite casalinghe nelle principali competizioni europee (17 vittorie e 12 pareggi), anche se queste due sconfitte sono arrivate nelle tre gare più recenti giocate davanti al proprio pubblico
Il Friburgo ha affrontato squadre italiane solo due volte in competizioni europee, perdendo entrambe le partite negli ottavi di finale di UEFA Europa League 2022-23 (vs Juventus, 0-3 nel parziale)
Primo confronto europeo tra Bologna e Friburgo, con la formazione rossoblù che ha vinto l'ultima sfida contro un'avversaria tedesca in competizioni europee (2-1 contro il Borussia Dortmund nella fase a gironi della UEFA Champions League 2024-25)
Buonasera a tutti. Seconda giornata di Europa League che si apre anche con il match del Dall'Ara tra Bologna e Friburgo. Avviciniamoci insieme per il fischio d'inizio previsto alle 18.45