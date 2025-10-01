Pioli: "Dobbiamo alzare il nostro livello"

Alla vigilia dell'esordio casalingo in Conference League della Fiorentina contro il Sigma Olomouc le parole di Stefano Pioli: "Sappiamo quanto sia importante questa partita per iniziare bene il torneo ma soprattutto per uscire da un momento di difficoltà che stiamo attraversando in campionato. Nessun problema di atteggiamento o di comportamento, dobbiamo solo alzare il nostro livello nelle situazioni fondamentali della partita"
Zero vittorie in campionato dopo 5 partite. Inevitabile che intorno alla Fiorentina crescano le voci di problemi legati al rapporto fra Pioli e lo spogliatoio e che nell'atteggiamento dei giocatori viola si sottolinei solo le cose che non vanno. Alla vigilia del match del Franchi contro il Sigma Olomouc, squadra ceca di mezza classifica, Stefano Pioli ha parlato in esclusiva a Sky Sport del momento suo e della squadra mostrando grande serenità: "Partita importante perché è la prima e bisogna cominciare bene. Siamo partiti con lìobiettivo di alzare l'asticella, in Conference negli ultimi anni la Fiorentina ha sempre fatto bene e allora vogliamo confermarci. L'inizio per noi non è stato quello che desideravamo per classifica e morale e adesso dobbiamo ritrovarci"
Questa è comunque la sua squadra?
"Quando i risultati non vengono si pensa sempre che ci siano altri problemi alle spalle… capisco la domanda. Non è questo però il motivo e anzi, sarebbe più semplice per me se fosse così perché potrei sistemare atteggiamenti o cose simili. Non c'è una mancanza di unione o compattezza o rapporti. La questione è che dentro la partita dobbiamo avere più attenzione e qualità per portare delle situazioni equilibrate a nostro favore e così ottenere un punteggio migliore".
Teme un approccio morbido contro un'avversaria più debole sulla carta?
"Assolutamente no, visto anche il momento che stiamo vivendo. Questo rischio non può esserci. E' la prima partita e cominciare col piede giusto ci aiuterebbe, poi in Europa è sempre difficile. In questo momento non possiamo illuderci che domani possa essere una passeggiata. Secondo me questa squadra deve capire l'importanza del portare avanti la partita con le proprie idee e il proprio spartito".
L'obiettivo del lavoro è fare più gol?
"Credo proprio di sì. Dobbiamo essere più lucidi e qualitativi nell'ultima scelta, così arriveranno anche i gol".
Pioli: "Sohm non sta bene per una fascite plantare"
Nella conferenza stampa Pioli ha confermato che le scelte di formazione saranno comunicate alla squadra solo domani. Non ci sarà Sohm: "Ha un problema, ha una fascite plantare". Pioli non ha rinnegato le dichiarazioni di inizio stagione quando aveva parlato di obiettivo Champions: "Io son stato chiamato qua per alzare il livello e questo resta un obiettivo. E' vero che non ci siamo riusciti fin qui ma credo in quello che facciamo e sono certo che tirerò fuori i nostri valori. Io ho sbandierato ai quattro venti i nostri obiettivi ma dobbiamo anche assumerci la responsabilità di quello che vogliamo fare per crescere. Sono fiducioso che a fine stagione potremo essere soddisfatti di quanto svolto". Un commento infine anche alle voci che lo vorrebbero a rischio dopo gli ultimi risultati: "Il rapporto col club e col presidente, che sento tutte le settimane, è un rapporto di confronto continuo per trovare soluzioni e fare meglio. Il mio destino è legato ai risultati ma io lavoro con grande fiducia e volontà, come sempre".