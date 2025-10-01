Pioli: "Dobbiamo alzare il nostro livello"

Zero vittorie in campionato dopo 5 partite. Inevitabile che intorno alla Fiorentina crescano le voci di problemi legati al rapporto fra Pioli e lo spogliatoio e che nell'atteggiamento dei giocatori viola si sottolinei solo le cose che non vanno. Alla vigilia del match del Franchi contro il Sigma Olomouc, squadra ceca di mezza classifica, Stefano Pioli ha parlato in esclusiva a Sky Sport del momento suo e della squadra mostrando grande serenità: "Partita importante perché è la prima e bisogna cominciare bene. Siamo partiti con lìobiettivo di alzare l'asticella, in Conference negli ultimi anni la Fiorentina ha sempre fatto bene e allora vogliamo confermarci. L'inizio per noi non è stato quello che desideravamo per classifica e morale e adesso dobbiamo ritrovarci"

Questa è comunque la sua squadra?

"Quando i risultati non vengono si pensa sempre che ci siano altri problemi alle spalle… capisco la domanda. Non è questo però il motivo e anzi, sarebbe più semplice per me se fosse così perché potrei sistemare atteggiamenti o cose simili. Non c'è una mancanza di unione o compattezza o rapporti. La questione è che dentro la partita dobbiamo avere più attenzione e qualità per portare delle situazioni equilibrate a nostro favore e così ottenere un punteggio migliore".

Teme un approccio morbido contro un'avversaria più debole sulla carta?

"Assolutamente no, visto anche il momento che stiamo vivendo. Questo rischio non può esserci. E' la prima partita e cominciare col piede giusto ci aiuterebbe, poi in Europa è sempre difficile. In questo momento non possiamo illuderci che domani possa essere una passeggiata. Secondo me questa squadra deve capire l'importanza del portare avanti la partita con le proprie idee e il proprio spartito".

L'obiettivo del lavoro è fare più gol?

"Credo proprio di sì. Dobbiamo essere più lucidi e qualitativi nell'ultima scelta, così arriveranno anche i gol".