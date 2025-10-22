- Tutte le partite di Europa League sono su Sky e in streaming su NOW
FCSB-Bologna, formazioni ufficiali e risultato LIVE della partita di Europa League
In panchina al posto di Italiano, Niccolini schiera Dallinga rifornito da Orsolini, Odgaard e Rowe. Si rivede Moro dall'inizio, rinnovata quasi tutta la difesa con Zortea e Lykogiannis oltre a Lucumí e Skorupski in porta. Charalambous punta sull'italiano Cisotti, Olaru e Miculescu alle spalle di Thiam. Diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD
FORMAZIONI UFFICIALI
FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic; Alhassan, Sut; Miculescu, Olaru, Cisotti; Thiam. All. Charalambous
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe, Dallinga All. Niccolini (Italiano assente)
Dallinga a Sky: "Vogliamo regalare una vittoria a Italiano"
Così l'attaccante rossoblù: "Mi piace aiutare la squadra in ogni modo possibile, mi fa piacere fare assist ma voglio trovare il gol. Io mi sento bene, l'anno scorso ho avuto qualche difficoltà per gli infortuni. Ci serve un po' di tempo per integrare i nuovi, ma abbiamo un top team. Vogliamo regalare una vittoria a Italiano"
Di Vaio a Sky: "Dobbiamo sbloccarci in trasferta"
Il direttore sportivo del Bologna nel pre-partita: "Il nostro obiettivo è rientrare fra le prime 24, le scelte di stasera del mister sono dettate anche dalla necessità di fare punti. La 'teoria del mattoncino'? Stiamo crescendo anche in condizione e soprattutto i giocatori offensivi come Odgaard, Orsolini e Cambiaghi. Ora Castro e Dallinga stanno meglio, Bernardeschi sta entrando in forma e ci aspettiamo anche Rowe e Fabbian. Per me molto dipende da tutti questi giocatori, che spero di averli sempre in salute. L'esperienza in Europa? Force ci manca anche un po' di consapevolezza in trasferta, che potrebbe sbloccarci. L'anno scorso in Champions c'erano squadre molte forti, quest'anno possiamo dire la nostra mettendo la stessa attenzione che abbiamo al Dall'Ara"
Le scelte di Charalambous
Battuti nel weekend dal'ultima in classifica, i rumeni puntano su Thiam accompagnato dall'italiano Cisotti, Olaru e Miculescu. Panchina per Tanase, già a 8 gol in stagione, giocatore nel giro della Nazionale come Sut e il portiere Tarnovanu
Le scelte di Niccolini
In panchina al posto di Vincenzo Italiano, ricoverato a Bologna per una polmonite, il suo vice schiera titolare Dallinga rifornito da Orsolini, Odgaard e Rowe. Rispetto a Cagliari si rivede dall'inizio Moro, stesso discorso per la difesa quasi rinnovata completamente: ecco Zortea, Heggem, Lucumí e Lykogiannis. E in porta torna Skorupski
In serie utile da un mese in campionato, ma ancora a caccia della prima vittoria in Europa League. Ecco l'obiettivo del Bologna, impegnato a Bucarest contro l'FCSB senza Vincenzo Italiano in panchina. L'obiettivo è sbloccarsi per rilanciarsi nella 'League Phase'
Niccolini: "Italiano sta meglio. E il Bologna è carico"
Bologna, Vincenzo Italiano ricoverato per polmonite
L'allenatore rossoblù resterà per cinque giorni nel reparto di pneumologia del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi a causa di una polmonite (non dovuta a Covid). LA NOTIZIA
L'FCSB ha vinto solo una delle 15 gare precedenti (5 pareggi, 9 sconfitte) disputate contro squadre italiane nelle grandi competizioni europee, ovvero quella per 1-0 contro la Lazio, in Europa League, nel febbraio 2018
Bologna e FCSB non si sono mai affrontate prima; tuttavia, gli emiliani hanno già incontrato una squadra rumena, nella Coppa Intertoto del 1998: vittoria interna per 2-0 all'andata contro il Progresul Bucarest e sconfitta esterna per 3-1 al ritorno, ma passaggio comunque del turno da parte dei rossoblù grazie alla regola dei gol in trasferta
Il Bologna non ha vinto alcuna delle ultime sette trasferte (2 pareggi, 5 sconfitte) di una grande competizione europea, segnando soltanto tre gol dopo la vittoria per 3-0 contro lo Zenit, nel settembre 1999, in Coppa Uefa
Il Bologna non ha vinto alcuna delle prime due gare di questa Europa League (sconfitta per 1-0 sul campo dell'Aston Villa e pareggio per 1-1 in casa contro il Friburgo); quella emiliana potrebbe diventare soltanto la seconda squadra italiana a restare senza successi nelle prime tre sfide in assoluto nella moderna forma della competizione, dopo il Napoli nel 2010/11 (tre pareggi, dei quali uno proprio contro la Steaua)
Da quando è tornato a disputare le grandi competizioni europee (dal 2024/25), il Bologna ha vinto soltanto una delle 10 partite giocate (4 pareggi, 5 sconfitte) - quella per 2-1 in casa contro il Borussia Dortmund, lo scorso gennaio, nella fase a gironi della passata Champions League - restando, tuttavia, imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide (1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta) e non subendo mai più di un gol a match in questo parziale (quattro reti al passivo in totale, per una media di 0.8 a incontro)
L’FCSB ha passato quasi in egual misura lo stesso tempo sopra nel punteggio (85 minuti e 14 secondi) e sotto (88 minuti e 26 secondi) in questa Europa League, con un possesso palla medio soltanto del 26% quando si è trovato in situazione di vantaggio e del 53.7%, invece, in situazione di svantaggio
Solo due squadre hanno effettuato più passaggi lunghi in questa Europa League rispetto all'FSCB (130); tuttavia, i rumeni vantano la percentuale più alta (20%) di passaggi lunghi nel 2025/26
Il Bologna è la squadra che ha effettuato in media il pressing più alto nei primi due turni di questa Europa League, con un valore PPDA di 8.1 (Il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva); gli emiliani precedono in questa classifica proprio l'altra squadra italiana, la Roma, seconda con 8.2. L'FCSB ha un valore di 13.9 ed è 28° in questa particolare classifica statistica
Il classe 2001 David Miculescu ha preso parte a tre reti (due gol, un assist) nelle ultime cinque partite disputate in Europa League, dopo che aveva partecipato soltanto a una marcatura (un centro lo scorso gennaio contro il Qarabag) in tutte le sue precedenti nove presenze nella competizione
Nel 2025, soltanto Lautaro Martinez conta più gol (22) rispetto a Riccardo Orsolini tra i giocatori della Serie A in tutte le competizioni: 16, inclusa la rete nell'ultimo turno di Europa League contro il Friburgo; tuttavia, considerando i giocatori con almeno 10 reti all'attivo nell'anno solare, l'esterno del Bologna è quello con la differenza più alta tra gol realizzati e gol attesi, sempre in tutte le competizioni, secondo il modello degli Expected Goals: +6.4, ovvero 16 marcature a fronte di un xG di 9.6. GUARDA LE STATISTICHE DI ORSOLINI