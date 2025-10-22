Il direttore sportivo del Bologna nel pre-partita: "Il nostro obiettivo è rientrare fra le prime 24, le scelte di stasera del mister sono dettate anche dalla necessità di fare punti. La 'teoria del mattoncino'? Stiamo crescendo anche in condizione e soprattutto i giocatori offensivi come Odgaard, Orsolini e Cambiaghi. Ora Castro e Dallinga stanno meglio, Bernardeschi sta entrando in forma e ci aspettiamo anche Rowe e Fabbian. Per me molto dipende da tutti questi giocatori, che spero di averli sempre in salute. L'esperienza in Europa? Force ci manca anche un po' di consapevolezza in trasferta, che potrebbe sbloccarci. L'anno scorso in Champions c'erano squadre molte forti, quest'anno possiamo dire la nostra mettendo la stessa attenzione che abbiamo al Dall'Ara"