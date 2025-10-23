Dove vedere Roma-Viktoria Plzen

Oggi alle ore 21 la Roma è impegnata in casa contro il Viktoria Plzen per la terza giornata dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, Diretta Gol con Dario Massara. A bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante . Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League - dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando. Alle 23.30 c'è After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport Arena e Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.

I numeri di Roma e Viktoria Plzen

La Roma ha vinto entrambe le precedenti partite casalinghe contro il Viktoria Plzen, battendolo per 4-1 in Europa League nel novembre 2016 e per 5-0 in Champions League nell'ottobre 2018. Le squadre italiane hanno vinto 10 delle ultime 12 sfide contro squadre ceche in Europa League (1N, 1P); le uniche due eccezioni sono state una sconfitta della Roma in trasferta contro lo Slavia Praga il 9 novembre 2023 (0-2) e il pareggio della Lazio in casa contro il Viktoria Plzen lo scorso 13 marzo (1-1), nel più recente di questi incroci nella competizione. La Roma ha perso 1-0 in casa contro il Lille nell'ultima partita di Europa League e non perde due partite casalinghe consecutive in una grande competizione europea da dicembre 2014. Il Viktoria Plzen ha vinto solo una delle ultime sette trasferte in Italia nelle grandi competizioni europee (1N, 5P), battendo il Napoli per 3-0 nel febbraio 2013. La Roma è rimasta senza segnare nell'ultima gara disputata in Europa League (0-1 contro il Lille) e solo una volta nella competizione non ha trovato la rete per due match di fila, tra marzo e aprile 2023 contro Real Sociedad e Feyenoord. Il Viktoria Plzen ha vinto solo due delle ultime 20 partite in trasferta di Europa League (7N, 11P), battendo l'Hapoel Be'er Sheva nel dicembre 2017 e la Dynamo Kyiv nel novembre 2024.