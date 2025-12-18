46' - Si riparte senza cambi nelle due squadre
Losanna-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE
La Fiorentina deve vincere e aspettare notizie positive dagli altri campi per qualificarsi direttamente agli ottavi di Conference. Ci provano di più i padroni di casa per ora, per i viola tentativo di Piccoli respinto. Martinelli attento su Bair, bravo ad anticipare Pongracic. Al momento i viola si dovrebbero accontentare dei playoff. Diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 21
49' - Fiorentina più convinta e aggressiva nei primi minuti della ripresa
Cosa è successo nel primo tempo
Pochissime occasioni e ancor meno emozioni. Viola bloccati, ci provano solo con una girata di Piccoli contenuta dalla difesa di casa. Il Losanna regala qualche spunto in più, ma Martinelli se la cava su Bair e un paio di cross bassi di Kana-Biyik vengono chiusi dalla Fiorentina
Dove si troverebbe ora la Fiorentina
Con lo 0-0 di Losanna e gli altri risultati che stanno maturando, al momento i viola occuperebbero la 12^posizione, qualificandosi ai playoff
45'+3' - Finisce il primo tempo. 0-0 tra Losanna e Fiorentina
45'+3' - Cross teso di Richardson da destra, la traiettoria a rientrare però non trova l'intervento di nessuno
45' - Assegnati tre minuti di recupero
43' - Pochi secondi di pausa e si riparte. Se all'inizio del match alcuni fumogeni avevano reso la visibilità insidiosa, negli ultimi minuti è stata la nebbia a complicare la situazione in campo
42' - Visibilità ridottissima causa nebbia, gioco momentaneamente sospeso
37' - Azione personale di Kana-Biyik in area, leggermente defilato a destra. Vince un rimpallo e trova una deviazione crossando, la palla si impenna e viene bloccata da Martinelli
36' - Primo corner per la Fiorentina, conquistato da un intraprendente Kouadio. Nulla di fatto però dalla bandierina
34' - Occasione Losanna! Altro cross da destra e buon anticipo al volo di Bair su Pongracic. Tiro centrale, Martinelli blocca a terra
28' - Nicolussi-Caviglia perde palla e Lekoueiry lancia Kana-Biyik in area, decentrato a sinistra. Cross basso respinto e corner: dalla bandierina Dzeko pasticcia sul primo palo e Martinelli per evitare guai rinvia lontano
27' - Cross da destra di Kouadio e girata al volo di Piccoli di destro: tiro respinto, ma buona trama della Fiorentina
25' - Lekoueiry arma il sinistro di Fofana sul lato sinistro dell'area di rigore. Conclusione d'esterno che termina fuori di molto da buona posizione
23' - Viti e Martinelli rischiano la frittata. Il difensore effettua un retropassaggio di testa fortissimo, con il portiere uscito al limite dell'area. Fortunatamente riesce a intercettarlo e a bloccarlo
19' - Suggerimento interessante di Dzeko da sinistra: l'esterno destro trova l'inserimento di Piccoli sul lato sinistro dell'area, ma l'attaccante scivola tentando lo stop
18' - Cross da destra, Kouadio allontana di testa centralmente e permette a Roche di calciare al volo da fuori. Sinistro molto alto
15' - Buona risalita del campo della Fiorentina, ma Richardson non trova il modo di chiudere il triangolo con Kouadio
12' - Partita bloccata per ora, entrambe le squadre sono attente a non concedere la profondità agli attacchi avversari
9' - Più intraprendente il Losanna in questi primi minuti, Fiorentina piuttosto bassa al momento come baricentro
4' - Cross di Fofana da sinistra, Pablo Marì allontana di testa. Nel frattempo qualche fumogeno rende la visibilità un po' più difficoltosa
Se volete rimanere aggiornati in tempo reale sulle posizioni di classifica del girone di Conference in base all'andamento dei risultati, QUESTO è il link giusto
1' - Si parte sul sintetico di Losanna, possesso palla della Fiorentina
Bellissima coreografia del pubblico di casa
Atmosfera molto calda allo Stadio de la Tuiliére
Le squadre stanno entrando in campo
Maglia viola per gli ospiti e bianca con fascia blu orizzontale per i padroni di casa, Edin Dzeko sarà il capitano
Le parole di Goretti a Sky
Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato così nel pre-partita in diretta su Sky Sport: "Oggi è un'opportunità importante per chi ha giocato di meno finora, chiunque può dimostrare all'allenatore che finora si è sbagliato. Il momento è importantissimo, nei giorni scorsi abbiamo ragionato a lungo a ritroso sul periodo vissuto. In estate siamo stati presuntosi, a inizio stagione ci siamo smarriti. Ora da questo buio bisogna accendere la luce per vedere un'opportunità e un obiettivo raggiungibile. Sappiamo che sul mercato di gennaio dovremo essere pronti"
La squadra arbitrale
Match affidato al belga Lothar D'Hondt, con Romain Devillers e Nico Claes assistenti. Wesli De Cremer è il IV ufficiale, al Var la coppia Jan Boterberg-Bert Put
"Non conta il mio futuro, solo la Fiorentina"
Le parole di Paolo Vanoli in conferenza e ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match
Cosa sta succedendo alla Fiorentina
Ultima in classifica in Serie A e ancora a secco di vittorie. I viola vivono una crisi profonda e anche la posizione dell'allenatore Paolo Vanoli, già subentrato a Stefano Pioli, è a rischio. QUI le ultime novità
In campo anche la Supercoppa Italiana
Alle 20 è iniziata anche la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana in corso a Riad, in Arabia Saudita. In campo il Napoli campione d'Italia contro il Milan finalista di Coppa Italia
Cosa serve alla Fiorentina per qualificarsi almeno ai playoff
L'11° posto momentaneo, i 9 punti e la differenza reti +4 sembrano garantire l'approdo agli spareggi di febbraio. La peggiore delle ipotesi porterebbe la Fiorentina al 25^posto, ma solo con una sconfitta con due gol di scarto in Svizzera e l'incastro di una serie di risultati improbabili come le vittorie di Drita, KuPS e Zrinjski. I viola rischierebbero qualcosa anche se l'incrocio fra AZ Alkmaar–Jagellonia sembra garantire che una delle due resterebbe dietro in classifica
Cosa serve alla Fiorentina per qualificarsi direttamente agli ottavi
- Serve una vittoria a Losanna e un incastro favorevole di risultati con lo scontro diretto Mainz–Samsunspor al momento favorevole ai viola
- Con un successo e una differenza reti migliore di +2 rispetto a quelle eventuali di Crystal Palace e AEK Larnaca, i viola sarebbero certi del pass per gli ottavi diretti
Tutte le partite in programma
- AEK Atene - Universitatea Craiova
- AEK Larnaca - Shkendija
- AZ Alkmaar - Jagiellonia
- Celje - Shelbourne
- Crystal Palace - KuPS
- Dinamo Kiev - Noah
- Losanna - Fiorentina
- Legia Varsavia - Lincoln
- Mainz - Samsunspor
- Omonia Nicosia - Rakow
- Shakhtar - Rijeka
- Shamrock Rovers - Hamrun Spartans
- Sigma Olomouc - Lech Poznan
- Slovan Bratislava - Hacken
- Sparta Praga - Aberdeen
- Strasburgo - Breidablik
- Rayo Vallecano - Drita
- Zrinjski - Rapid Vienna
La classifica di Conference prima degli ultimi 90 minuti
La Fiorentina al momento è 11^, posto che le varrebbe una semplice qualificazione ai playoff
Ultima giornata in contemporanea
Non solo Losanna-Fiorentina. Stasera tutto l'ultimo turno del maxi-girone si gioca alle 21: 18 match in contemporanea e fiato sospeso fino all'ultimo triplice fischio
Le scelte di Zeidler
Negli svizzeri da segnalare la presenza del terzino destro Brandon Soppy, visto nelle scorse stagioni in Serie A con le maglie di Udinese, Atalanta e Torino
Le scelte di Vanoli
Tanto turnover in casa viola, a partire dagli estremi. In porta Martinelli e non de Gea, in attacco la coppia Piccoli-Dzeko invece di Kean e Gudmundsson. In regia Nicolussi-Caviglia al posto di Fagioli, mentre le mezzali sono Sohm e Richardson. Sulle fasce Kouadio e Kouamè, mentre in difesa il terzetto è Pongracic-Marì-Viti
Tra i difensori di Serie A Dodô è quello che ha creato più occasioni su azione per i compagni considerando tutte le competizioni da agosto in avanti (27), oltre a essere primo tra i pari ruolo anche per dribbling tentati (58) e riusciti (25)
Considerando tutte le competizioni, Moise Kean ha tirato per un valore di 10.4 Expected Goals in questa stagione, realizzando un totale di tre reti: la differenza di 7.4 è la più alta tra i calciatori di Serie A nel 2025/26, maggiore di ben tre punti rispetto a Santiago Giménez, secondo in questa classifica (una rete con 5 xG)
La Fiorentina è la squadra che ha creato il maggior numero di grandi occasioni in questa stagione di Conference League (23), ma anche quella che ne ha mancate di più (16). Il Losanna ha concluso di più (84) rispetto alla Fiorentina (72) nella competizione in corso, tuttavia solo 12 di queste conclusioni sono state grandi occasioni, di queste il club svizzero ne ha mancate nove
Tra le squadre di Serie A, considerando tutte le competizioni da agosto in avanti, la Fiorentina è quella che ha subito più conclusioni in totale (279), oltre a essere prima anche per tiri nello specchio subiti (101)
La Fiorentina ha subito almeno due gol in tutte le ultime cinque trasferte, considerando tutte le competizioni (12 reti concesse nel periodo); i viola non arrivano ad almeno sei gare esterne con due o più reti subite da novembre 2001-febbraio 2002 (10 in quel caso)
Considerando tutte le competizioni la Fiorentina ha subito gol nelle ultime 11 partite disputate; in una singola stagione i viola non fanno peggio da dicembre 2009-marzo 2010, quando arrivarono a 19 gare consecutive senza clean sheets
La Fiorentina ha raccolto nove punti (3 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte) in cinque partite, tre in meno rispetto allo stesso momento della scorsa stagione. I viola hanno perso l'ultima trasferta di Conference League per 2-1 contro il Mainz - due sconfitte consecutive in trasferta in questa competizione sarebbero qualcosa di inedito per i viola, giunti alla terza partecipazione di fila
Dopo due vittorie iniziali, il Losanna è rimasto senza vittorie per tre partite consecutive (2 pareggi, 1 sconfitta), non riuscendo a segnare per due gare di fila. Nel 0-0 contro il KuPS Kuopio, il Losanna ha registrato solo due tiri nello specchio su 21 tentativi
La Fiorentina ha vinto sette dei 13 incontri nelle competizioni europee contro squadre svizzere (2 pareggi, 4 sconfitte) ed è rimasta imbattuta in trasferta (5 vittorie, 2 pareggi). L'ultima trasferta in Svizzera è stata nella fase a gironi di Conference League della scorsa stagione, quando la Fiorentina ha ottenuto una vittoria per 4-2 a San Gallo
Il Losanna e la Fiorentina si incontrano per la prima volta in competizioni ufficiali. La formazione svizzera non è riuscita a vincere nessuna delle sei precedenti gare internazionali (2 pareggi, 4 sconftte) contro avversarie italiane. Il più recente di questi incontri risale all'Europa League 2010/11, quando il Losanna perse entrambi i confronti nella fase a gironi contro il Palermo per 0-1
Buonasera a tutti. Ultima giornata della fase iniziale di Conference League: la Fiorentina gioca a Losanna e confida nel passaggio diretto agli ottavi di finale, senza passare per i playoff. Serve vincere e un incastro di risultati. Avviciniamoci al fischio d'inizio del match previsto per le 21