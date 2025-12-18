Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato così nel pre-partita in diretta su Sky Sport: "Oggi è un'opportunità importante per chi ha giocato di meno finora, chiunque può dimostrare all'allenatore che finora si è sbagliato. Il momento è importantissimo, nei giorni scorsi abbiamo ragionato a lungo a ritroso sul periodo vissuto. In estate siamo stati presuntosi, a inizio stagione ci siamo smarriti. Ora da questo buio bisogna accendere la luce per vedere un'opportunità e un obiettivo raggiungibile. Sappiamo che sul mercato di gennaio dovremo essere pronti"