Conference LeagueGiornata 6 - giovedì 18 dicembre 2025
LIVE2T
Lausanne-Sport
0 - 0
Fiorentina
Lausanne-Sport0 - 0 Fiorentina
Losanna-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE

La Fiorentina deve vincere e aspettare notizie positive dagli altri campi per qualificarsi direttamente agli ottavi di Conference. Ci provano di più i padroni di casa per ora, per i viola tentativo di Piccoli respinto. Martinelli attento su Bair, bravo ad anticipare Pongracic. Al momento i viola si dovrebbero accontentare dei playoff. Diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 21

CONFERENCE, LA CLASSIFICA LIVE

LIVE

49' - Fiorentina più convinta e aggressiva nei primi minuti della ripresa

inizia il secondo tempo!

46' - Si riparte senza cambi nelle due squadre

Cosa è successo nel primo tempo

Pochissime occasioni e ancor meno emozioni. Viola bloccati, ci provano solo con una girata di Piccoli contenuta dalla difesa di casa. Il Losanna regala qualche spunto in più, ma Martinelli se la cava su Bair e un paio di cross bassi di Kana-Biyik vengono chiusi dalla Fiorentina

Dove si troverebbe ora la Fiorentina

Con lo 0-0 di Losanna e gli altri risultati che stanno maturando, al momento i viola occuperebbero la 12^posizione, qualificandosi ai playoff

Conference, ultima giornata: la classifica LIVE

intervallo!

45'+3' - Finisce il primo tempo. 0-0 tra Losanna e Fiorentina

45'+3' - Cross teso di Richardson da destra, la traiettoria a rientrare però non trova l'intervento di nessuno

45' - Assegnati tre minuti di recupero

43' - Pochi secondi di pausa e si riparte. Se all'inizio del match alcuni fumogeni avevano reso la visibilità insidiosa, negli ultimi minuti è stata la nebbia a complicare la situazione in campo

42' - Visibilità ridottissima causa nebbia, gioco momentaneamente sospeso

37' - Azione personale di Kana-Biyik in area, leggermente defilato a destra. Vince un rimpallo e trova una deviazione crossando, la palla si impenna e viene bloccata da Martinelli

36' - Primo corner per la Fiorentina, conquistato da un intraprendente Kouadio. Nulla di fatto però dalla bandierina

34' - Occasione Losanna! Altro cross da destra e buon anticipo al volo di Bair su Pongracic. Tiro centrale, Martinelli blocca a terra

28' - Nicolussi-Caviglia perde palla e Lekoueiry lancia Kana-Biyik in area, decentrato a sinistra. Cross basso respinto e corner: dalla bandierina Dzeko pasticcia sul primo palo e Martinelli per evitare guai rinvia lontano

27' - Cross da destra di Kouadio e girata al volo di Piccoli di destro: tiro respinto, ma buona trama della Fiorentina

25' - Lekoueiry arma il sinistro di Fofana sul lato sinistro dell'area di rigore. Conclusione d'esterno che termina fuori di molto da buona posizione

23' - Viti e Martinelli rischiano la frittata. Il difensore effettua un retropassaggio di testa fortissimo, con il portiere uscito al limite dell'area. Fortunatamente riesce a intercettarlo e a bloccarlo

19' - Suggerimento interessante di Dzeko da sinistra: l'esterno destro trova l'inserimento di Piccoli sul lato sinistro dell'area, ma l'attaccante scivola tentando lo stop

18' - Cross da destra, Kouadio allontana di testa centralmente e permette a Roche di calciare al volo da fuori. Sinistro molto alto

15' - Buona risalita del campo della Fiorentina, ma Richardson non trova il modo di chiudere il triangolo con Kouadio

12' - Partita bloccata per ora, entrambe le squadre sono attente a non concedere la profondità agli attacchi avversari

9' - Più intraprendente il Losanna in questi primi minuti, Fiorentina piuttosto bassa al momento come baricentro

4' - Cross di Fofana da sinistra, Pablo Marì allontana di testa. Nel frattempo qualche fumogeno rende la visibilità un po' più difficoltosa

La classifica LIVE di Conference League

calcio d'inizio!

1' - Si parte sul sintetico di Losanna, possesso palla della Fiorentina

Bellissima coreografia del pubblico di casa

Atmosfera molto calda allo Stadio de la Tuiliére

Losanna

Le squadre stanno entrando in campo

Maglia viola per gli ospiti e bianca con fascia blu orizzontale per i padroni di casa, Edin Dzeko sarà il capitano

Dzeko

Le parole di Goretti a Sky

Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato così nel pre-partita in diretta su Sky Sport: "Oggi è un'opportunità importante per chi ha giocato di meno finora, chiunque può dimostrare all'allenatore che finora si è sbagliato. Il momento è importantissimo, nei giorni scorsi abbiamo ragionato a lungo a ritroso sul periodo vissuto. In estate siamo stati presuntosi, a inizio stagione ci siamo smarriti. Ora da questo buio bisogna accendere la luce per vedere un'opportunità e un obiettivo raggiungibile. Sappiamo che sul mercato di gennaio dovremo essere pronti"

La squadra arbitrale

Match affidato al belga Lothar D'Hondt, con Romain Devillers e Nico Claes assistenti. Wesli De Cremer è il IV ufficiale, al Var la coppia Jan Boterberg-Bert Put

"Non conta il mio futuro, solo la Fiorentina"

Le parole di Paolo Vanoli in conferenza e ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match

Cosa sta succedendo alla Fiorentina

Ultima in classifica in Serie A e ancora a secco di vittorie. I viola vivono una crisi profonda e anche la posizione dell'allenatore Paolo Vanoli, già subentrato a Stefano Pioli, è a rischio. QUI le ultime novità

In campo anche la Supercoppa Italiana

Alle 20 è iniziata anche la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana in corso a Riad, in Arabia Saudita. In campo il Napoli campione d'Italia contro il Milan finalista di Coppa Italia

Napoli-Milan LIVE

Cosa serve alla Fiorentina per qualificarsi almeno ai playoff

L'11° posto momentaneo, i 9 punti e la differenza reti +4 sembrano garantire l'approdo agli spareggi di febbraio. La peggiore delle ipotesi porterebbe la Fiorentina al 25^posto, ma solo con una sconfitta con due gol di scarto in Svizzera e l'incastro di una serie di risultati improbabili come le vittorie di Drita, KuPS e Zrinjski. I viola rischierebbero qualcosa anche se l'incrocio fra AZ Alkmaar–Jagellonia sembra garantire che una delle due resterebbe dietro in classifica

Cosa serve alla Fiorentina per qualificarsi direttamente agli ottavi

- Serve una vittoria a Losanna e un incastro favorevole di risultati con lo scontro diretto Mainz–Samsunspor al momento favorevole ai viola

- Con un successo e una differenza reti migliore di +2 rispetto a quelle eventuali di Crystal Palace e AEK Larnaca, i viola sarebbero certi del pass per gli ottavi diretti

Tutte le partite in programma

  • AEK Atene - Universitatea Craiova
  • AEK Larnaca - Shkendija
  • AZ Alkmaar - Jagiellonia
  • Celje - Shelbourne
  • Crystal Palace - KuPS
  • Dinamo Kiev - Noah
  • Losanna - Fiorentina
  • Legia Varsavia - Lincoln
  • Mainz - Samsunspor
  • Omonia Nicosia - Rakow
  • Shakhtar - Rijeka
  • Shamrock Rovers - Hamrun Spartans
  • Sigma Olomouc - Lech Poznan
  • Slovan Bratislava - Hacken
  • Sparta Praga - Aberdeen
  • Strasburgo - Breidablik
  • Rayo Vallecano - Drita
  • Zrinjski - Rapid Vienna

La classifica di Conference prima degli ultimi 90 minuti

La Fiorentina al momento è 11^, posto che le varrebbe una semplice qualificazione ai playoff

La classifica della Conference League e gli scenari per la Fiorentina

Ultima giornata in contemporanea

Non solo Losanna-Fiorentina. Stasera tutto l'ultimo turno del maxi-girone si gioca alle 21: 18 match in contemporanea e fiato sospeso fino all'ultimo triplice fischio

Conference League, su Sky segui la classifica live

Le scelte di Zeidler

Negli svizzeri da segnalare la presenza del terzino destro Brandon Soppy, visto nelle scorse stagioni in Serie A con le maglie di Udinese, Atalanta e Torino

Le scelte di Vanoli

Tanto turnover in casa viola, a partire dagli estremi. In porta Martinelli e non de Gea, in attacco la coppia Piccoli-Dzeko invece di Kean e Gudmundsson. In regia Nicolussi-Caviglia al posto di Fagioli, mentre le mezzali sono Sohm e Richardson. Sulle fasce Kouadio e Kouamè, mentre in difesa il terzetto è Pongracic-Marì-Viti

statistiche

Tra i difensori di Serie A Dodô è quello che ha creato più occasioni su azione per i compagni considerando tutte le competizioni da agosto in avanti (27), oltre a essere primo tra i pari ruolo anche per dribbling tentati (58) e riusciti (25)

statistiche

Considerando tutte le competizioni, Moise Kean ha tirato per un valore di 10.4 Expected Goals in questa stagione, realizzando un totale di tre reti: la differenza di 7.4 è la più alta tra i calciatori di Serie A nel 2025/26, maggiore di ben tre punti rispetto a Santiago Giménez, secondo in questa classifica (una rete con 5 xG)

statistiche

La Fiorentina è la squadra che ha creato il maggior numero di grandi occasioni in questa stagione di Conference League (23), ma anche quella che ne ha mancate di più (16). Il Losanna ha concluso di più (84) rispetto alla Fiorentina (72) nella competizione in corso, tuttavia solo 12 di queste conclusioni sono state grandi occasioni, di queste il club svizzero ne ha mancate nove

statistiche

Tra le squadre di Serie A, considerando tutte le competizioni da agosto in avanti, la Fiorentina è quella che ha subito più conclusioni in totale (279), oltre a essere prima anche per tiri nello specchio subiti (101)

statistiche

La Fiorentina ha subito almeno due gol in tutte le ultime cinque trasferte, considerando tutte le competizioni (12 reti concesse nel periodo); i viola non arrivano ad almeno sei gare esterne con due o più reti subite da novembre 2001-febbraio 2002 (10 in quel caso)

statistiche

Considerando tutte le competizioni la Fiorentina ha subito gol nelle ultime 11 partite disputate; in una singola stagione i viola non fanno peggio da dicembre 2009-marzo 2010, quando arrivarono a 19 gare consecutive senza clean sheets

statistiche

La Fiorentina ha raccolto nove punti (3 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte) in cinque partite, tre in meno rispetto allo stesso momento della scorsa stagione. I viola hanno perso l'ultima trasferta di Conference League per 2-1 contro il Mainz - due sconfitte consecutive in trasferta in questa competizione sarebbero qualcosa di inedito per i viola, giunti alla terza partecipazione di fila

statistiche

Dopo due vittorie iniziali, il Losanna è rimasto senza vittorie per tre partite consecutive (2 pareggi, 1 sconfitta), non riuscendo a segnare per due gare di fila. Nel 0-0 contro il KuPS Kuopio, il Losanna ha registrato solo due tiri nello specchio su 21 tentativi

statistiche

La Fiorentina ha vinto sette dei 13 incontri nelle competizioni europee contro squadre svizzere (2 pareggi, 4 sconfitte) ed è rimasta imbattuta in trasferta (5 vittorie, 2 pareggi). L'ultima trasferta in Svizzera è stata nella fase a gironi di Conference League della scorsa stagione, quando la Fiorentina ha ottenuto una vittoria per 4-2 a San Gallo

statistiche

Il Losanna e la Fiorentina si incontrano per la prima volta in competizioni ufficiali. La formazione svizzera non è riuscita a vincere nessuna delle sei precedenti gare internazionali (2 pareggi, 4 sconftte) contro avversarie italiane. Il più recente di questi incontri risale all'Europa League 2010/11, quando il Losanna perse entrambi i confronti nella fase a gironi contro il Palermo per 0-1

Buonasera a tutti. Ultima giornata della fase iniziale di Conference League: la Fiorentina gioca a Losanna e confida nel passaggio diretto agli ottavi di finale, senza passare per i playoff. Serve vincere e un incastro di risultati. Avviciniamoci al fischio d'inizio del match previsto per le 21