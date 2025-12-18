Conference League, su Sky segui la classifica live

Offerte Sky
Conference League, dalle 21 la classifica dell'ultima giornata LIVE

Conference League

Si chiude stasera la League Phase di Conference League con le partite del sesto turno che disegneranno il quadro delle qualificate agli ottavi di finale, le squadre qualificate ai playoff e le eliminate. Su Sky la possibilità di seguire tutti i match live mentre su Skysport.it in tempo reale ci sarà la possibilità di seguire l'aggiornamento della classifica

CONFERENCE LEAGUE, LA CLASSIFICA

Una grande serata di calcio su Sky con il sesto e ultimo turno della League Phase di Conference League. Tutti i match saranno visibili suo canali Sky, cinque le telecronache integrali previste e tutte le 18 partite saranno visibili nella modalità Diretta gol. Nella serata, che si annuncia fondamentale per la Fiorentina, anche la possibilità, su Skysport.it, di seguire in tempo reale l'aggiornamento della classifica per arrivare ai verdetti finali. Al momento i francesi dello Strasburgo sono l'unica formazione sicura di accedere agli ottavi di finale mentre altre sette squadre sono certe di partecipare almeno ai playoff. Si tratta di AEK Atene (Grecia), Mainz (Germania), Raków (Polonia), Rayo Vallecano (Spagna), Samsunspor (Turchia), Shakhtar (Ucraina) e Sparta Praga (Repubblica Ceca)

Le partite in programma alle ore 21

 

  • AEK Atene - Universitatea Craiova
  • AEK Larnaca - Shkendija
  • AZ Alkmaar - Jagiellonia
  • Celje - Shelbourne
  • Crystal Palace - KuPS
  • Dinamo Kiev - Noah
  • Losanna - Fiorentina
  • Legia Varsavia - Lincoln
  • Mainz - Samsunspor
  • Omonia Nicosia - Rakow
  • Shakhtar - Rijeka
  • Shamrock Rovers - Hamrun Spartans
  • Sigma Olomouc - Lech Poznan
  • Slovan Bratislava - Hacken
  • Sparta Praga - Aberdeen
  • Strasburgo - Breidablik
  • Rayo Vallecano - Drita
  • Zrinjski - Rapid Vienna

