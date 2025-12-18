Conference League, su Sky segui la classifica live

Una grande serata di calcio su Sky con il sesto e ultimo turno della League Phase di Conference League. Tutti i match saranno visibili suo canali Sky, cinque le telecronache integrali previste e tutte le 18 partite saranno visibili nella modalità Diretta gol. Nella serata, che si annuncia fondamentale per la Fiorentina, anche la possibilità, su Skysport.it, di seguire in tempo reale l'aggiornamento della classifica per arrivare ai verdetti finali. Al momento i francesi dello Strasburgo sono l'unica formazione sicura di accedere agli ottavi di finale mentre altre sette squadre sono certe di partecipare almeno ai playoff. Si tratta di AEK Atene (Grecia), Mainz (Germania), Raków (Polonia), Rayo Vallecano (Spagna), Samsunspor (Turchia), Shakhtar (Ucraina) e Sparta Praga (Repubblica Ceca)