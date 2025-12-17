L'allenatore viola alla vigilia di coppa nel pieno di un momento delicatissimo per i viola: "Il calcio ti dà sempre la possibilità di rifarti. È chiaro che oggi la testa è indirizzata al campionato, ma anche la Conference è molto importante per noi. Sto vedendo il gruppo che voglio". La partita è live giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Tre punti per chiudere nella miglior posizione possibile il girone unico di Conference League. La Fiorentina - ancora senza vittorie in campionato e ko all'ultimo istante nell'ultimo weekend di Serie A - vuole ripartire dall'Europa, dove è reduce da una vittoria contro la Dinamo Kiev. Alla fine del girone manca una sola partita, l'ultima, e la Viola riparte dall'11° posto che, ad oggi, vuol dire playoff. Vanoli ha presentato così la partita, live giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

Come si gestisce una partita del genere?

"È una partita importante. Il calcio ti dà sempre la possibilità di rifarti. È chiaro che, oggi, la testa è indirizzata anche al campionato, cercavamo a tutti i costi questa vittoria in A che, però, non è arrivata e non sta arrivando. E questo pesa tanto. Però la Conference è un'altra competizione importante, sappiamo benissimo dell'importanza della partita di domani, sappiamo che evento sarà per loro e sappiamo anche che il campo è in sintetico e completamente diverso dal nostro. Dovremo fare una partita molto attenta, dev'essere un altro piccolo step di crescita. Col Verona è mancato il risultato: al novantaduesimo abbiamo perso una partita che non meritavamo neanche di perdere. Restiamo positivi, cercheremo a tutti i costi di saldare i playoff. Poi chiaro che, in questo momento, la testa è concentrata anche sul campionato".

Come si allena la testa?

"Cercando di resettare e di essere positivi. Mettere in campo energia. Andare a cercare, ancora con più insistenza, quello che ci sta mancando".

Nelle ultime partita ha visto una crescita? Piano piano sta crescendo il gruppo che vuole vedere?

"Sono sincero e dico di sì. In questo momento non abbiamo tempo, e io sottoscritto ho delle responsabilità e devo portare dei risultati"

Le prossime due partite sono importanti anche per il suo futuro?

"L'importante è la Fiorentina, non Vanoli".

Vanoli in conferenza: "Il mio futuro è in secondo piano"

L'allenatore viola ha risposto a tante domande sul delicato momento viola anche in sala stampa: "Guardo partita per partita, e domani è quella più importante - sono state le sue parole legate al match di Conference -, anche se è normale che oggi la testa sia un po' più sul campionato, visto che lì ogni partita è diventata fondamentale. Se sarà decisiva per il mio futuro? Non ci penso, qui c'è solo da pensare al bene della Fiorentina, io passo in secondo piano. Col Verona abbiamo perso, è vero, ma anche creato cinque occasioni nitide, dobbiamo essere più bravi a concretizzare e a non prendere gol un po' ingenui". In conferenza con Vanoli c'era Fagioli: "L'aria in spogliatoio? Nessuno è felice, due settimane fa c'è stato un confronto e come atteggiamento penso siamo ripartiti alla grande. Col Verona si è rivista una Fiorentina che ha dominato la partita. Poi, chiaro, ora ci servono i risultati, serve mettere a posto delle lacune in campo, ma sull'atteggiamento, ripeto, qualcosa si è già visto".