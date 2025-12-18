Napoli-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Prima semifinale di Supercoppa italiana a Riad tra Napoli e Milan. Si rinnova il duello tra Conte e Allegri. Il Napoli si schiera a trazione anteriore con Neres nel tridente e Politano da quarto sulla destra. C'è Lobotka e anche Juan Jesus. Nel Milan Modric in panchina, gioca Jashari. Nkunku con Pulisic. A sinistra Estupinan. Calcio d'inizio alle 20
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Nkunku, Pulisic. All. Allegri
Gattuso: "Bartesaghi in Nazionale? Perché no"
La partita è aperta, le due squadre sono organizzate, i due allenatori fanno la differenza. Difendono molto bene entrambe, sarà difficile fare gol. Capire chi potrà vincere è complicato. Bartesaghi in Nazionale? Perché no? Sta facendo molto bene, come anche altri ragazzi: Palestra, Zaniolo... Vediamo che prestazione farà, ma il loro rendimento è un dato di fatto".
Juan Jesus: "Dobbiamo imporre il nostro gioco"
"Dobbiamo fare la nostra partita e imporre il nostro calcio, per cercare di passare il turno. Abbiamo perso pedine importanti, Lukaku sta per rientrare. Nonostante le assenze, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e lo faremo anche oggi"
Allegri: "Col Como a Perth? Spero non sia un caso isolato"
"Gioca Jashari che ha fatto molto bene con la Lazio, Bartesaghi non stava benissimo, poi abbiamo bisogno di forze nuove sia fisiche e mentali. Il mercato del Milan è recuperare i giocatori della rosa, non sappiamo i tempi di recupero di Gimenez, stasera pensiamo alla partita e speriamo di andare in finale, altrimenti penseremo al campionato. Nkunku? Ha una tecnica straordinaria, lavora per la squadra, io ho piena fiducia in lui. Milan-Como a Perth? Spero che sia una gara apripista in funzione di ciò che sarà il futuro del calcio, spero che non sia un caso isolato, altrimenti sarebbe un problema"
Manna: "Saremo riflessivi e accorti sul mercato"
"Lukaku? Siamo contenti che sia rientrato in gruppo. Ancora non è in condizione di giocare, ma per noi è importante. Valutiamo come crescerà la condizione nelle prossime settimane, poi vedremo - dice a sportmediaset - Mainoo? Dobbiamo essere riflessivi e accorti sul mercato, abbiamo giocatori importanti fuori. Vediamo quali saranno le novità nei prossimi giorni". Su Conte: "In realtà noi problemi non ne abbiamo mai avuti. C'è stata un'uscita che non era polemica ma era un segnale. Ci sono state tre vittorie importanti, ma è fisiologico che non si possano vincere tutte. Siamo contenti del lavoro del mister e della squadra, non siamo condizionati dal risultato di oggi"
Ufficiale, Milan-Como si giocherà a Perth
L'annuncio era atteso e ora è anche ufficiale: Milan-Como si giocherà in Australia, a Perth, il prossimo 8 febbraio. A confermarlo, ai microfoni di Sportmediaset, il presidente della Serie A Ezio Maria Simonelli in occasione della Supercoppa Italiana a Riad. Il presidente, infatti, ha annunciato: "Si giocherà lì come da programma, con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri perché ce li avevano imposti stranieri. Collina mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici, ha dei fischietti di qualità da segnalare per la partita. Noi accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto".
Milan-Como a Perth? L'annuncio della Lega Serie AVai al contenuto
La formazione del Milan in grafica
Napoli, le scelte di formazione
Conte a trazione anteriore. Tridente con Hojlund, Neres e Elmas. Politano a destra sulla linea dei centrocampisti. Torna Lobotka. In difesa gioca Juan Jesus
Bologna-Inter, le probabili formazioni della semifinale di Supercoppa Italiana
La seconda semifinale di Supercoppa Italiana metterà di fronte Bologna e Inter. Italiano dovrebbe puntare su Castro in avanti, mentre Bernardeschi insidia Orsolini per un posto nel tridente alle spalle, che sarà completato da Odgaard e Cambiaghi. Chivu ripropone Josep Martinez in porta, a destra spazio a Luis Henrique con Lautaro-Thuram coppia d'attacco. Ecco le probabili del match in programma a Riad venerdì alle 20
Le probabili formazioni di Bologna-InterVai al contenuto
Milan, le scelte di formazione
Allegri come ipotizzato alla vigilia: spazio a Jashari al posto di Modric. Fofana è recuperato ma gioca Loftus Cheek. Estupinan a sinistra, davanti la coppia Nkunku-Pulisic. Out Gabbia, c'è De Winter
Milan, Vincent Ibrahimovic firma il suo primo contratto da pro: i figli d'arte nel calcio
I fratelli Ibrahimovic giocheranno insieme nel Milan Futuro: dopo Maximilian, convocato da Allegri per la Supercoppa, il secondo figlio di Zlatan, Vincent, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Altre storie simili, di figli che ricalcano le orme dei padri famosi, sono quelle di Isago Silva, figlio di Thiago, che a 17 anni ha firmato il primo contratto da professionista con il Chelsea; o di Louis Buffon, che segna a raffica con la Repubblica Ceca U19
Un altro Ibrahimovic firma col Milan FuturoVai al contenuto
Il gagliardetto del Milan per la semifinale di Supercoppa
Allegri: "Fofana a disposizione". Out invece Leao
Vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana che si gioca a Riad. Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha presentato la partita contro il Napoli: "Fofana è a completa disposizione, per Leao vedremo dopo l'allenamento. Loro vengono da due sconfitte ma Conte tira fuori sempre il meglio dai suoi nei momenti di difficoltà". Sul mercato: "Gimenez si opera domani; il nostro mercato è quello di ritrovare gli infortunati"
Allegri: 'Fofana sarà a disposizione'Vai al contenuto
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Nkunku, Pulisic. All. Allegri
Conte: "Lobotka può giocare. Lukaku? Serve pazienza"
E' la vigilia della 38esima edizione della Supercoppa Italiana che si svolgerà a Riad: in semifinale il Napoli affronterà il Milan. Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa la partita insieme a Di Lorenzo: "È un momento che stiamo attraversando, si supera con il lavoro e mantenendo l'entusiasmo giusto - ha detto l'allenatore -. Lobotka può giocare, con Lukaku servirà pazienza invece"
Conte: 'Lobotka può giocare. Lukaku? Serve calma'Vai al contenuto
Statistiche e curiosità
Grande equilibrio nelle ultime 20 sfide tra Napoli e Milan tra tutte le competizioni: sette vittorie per parte e sei pareggi. Dopo il 2-1 in Serie A dello scorso 28 settembre, i rossoneri potrebbero ottenere due successi consecutivi contro i partenopei per la prima volta dall’aprile 2023 (4-0 in Serie A al Maradona e 1-0 al Meazza in Champions League).
Milan imbattuto in sei delle ultime otto sfide col Napoli
Il Milan è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide contro il Napoli tra tutte le competizioni (4 vittorie, 2 pareggi) – i due successi partenopei nel periodo sono entrambi arrivati nella scorsa stagione di Serie A.
Napoli reduce da due sconfitte consecutive
Il Napoli ha perso due partite consecutive in tutte le competizioni per la seconda volta in questa stagione (vs Udinese e Benfica in questo caso); i partenopei non subiscono tre sconfitte di fila da dicembre 2023, con Walter Mazzarri in panchina (vs Real Madrid, Inter e Juventus).
Prima sfida tra Napoli e Milan in Supercoppa italiana
Questa sarà la prima sfida tra Napoli e Milan in Supercoppa Italiana. Infatti, rossoneri e azzurri si affronteranno in campo neutro solo per la seconda volta nella loro storia in tutte le competizioni, dopo la finale di Coppa Italia 1971/72: in quel caso all'Olimpico di Roma si imposero i rossoneri per 2-0 (autorete di Panzanato e gol di Rosato), conquistando il secondo dei loro cinque titoli vinti in totale in questa competizione.
Milan, otto successi in Supercoppa italiana
Il Milan ha vinto otto volte la Supercoppa italiana, compreso il successo nella scorsa edizione: solamente la Juventus (nove) ha conquistato più volte tale trofeo (a quota otto anche l'Inter). Dopo il titolo conquistato lo scorso anno, i rossoneri potrebbero trionfare in almeno due edizioni di fila per la seconda volta nella loro storia, dopo i tre successi consecutivi ottenuti tra il 1992 e il 1994 (vs Parma, Torino e Sampdoria).
Due successi del Napoli in Supercoppa italiana
Il Napoli ha vinto due volte la Supercoppa italiana, in entrambi i casi contro la Juventus: il 22 dicembre 2014 a Doha con la lotteria dei calci di rigore (dopo il 2-2 dei tempi supplementari) con Rafa Benitez alla guida e l’1 settembre 1990 grazie al successo per 5-1 a Napoli con Alberto Bigon allenatore.
Milan, solo 4 clean sheets nelle ultime 12 gare
Dopo avere registrato cinque clean sheets nelle prime sei gare stagionali in tutte le competizioni, il Milan ne ha collezionate appena quattro nelle 12 successive, subendo in media un gol a partita; in particolare, i rossoneri hanno incassato almeno una rete in tutte le ultime tre sfide e non hanno mai fatto peggio in questa stagione.
Milan, otto delle ultime nove reti in Supercoppa sono arrivate ne 2° tempo
Otto delle ultime nove reti del Milan nella Supercoppa Italiana sono arrivate nel corso del 2° tempo, tra cui tutte le cinque della scorsa edizione.
I numeri di Rasmus Hojlund
Rasmus Højlund (sei gol e due assist in tutte le competizioni nel 2025/26) non ha mai fornito più di due passaggi vincenti in una singola stagione dei cinque maggiori campionati europei: lo stesso numero fatto registrare con Atalanta e Manchester United dal 2022/23 al 2024/25. Contro il Milan, Højlund ha disputato 163 minuti senza avere preso parte ad alcun gol: tra le avversarie italiane, solo contro l'Udinese è rimasto in campo per più tempo (204 minuti) senza segnare o fornire assist
Solo Sheva megllio di Pulisic in Supercoppa italiana
Solo Andriy Shevchenko ha realizzato più gol (tre) di Christian Pulisic (due, al pari di Marco van Basten) con la maglia del Milan nella Supercoppa Italiana. Dall'arrivo in Italia (2023/24), lo statunitense è l'unico giocatore ad avere segnato più di 40 gol (41) e fornito più di 20 assist (22) tra i calciatori della Serie A considerando tutte le competizioni.