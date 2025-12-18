"Lukaku? Siamo contenti che sia rientrato in gruppo. Ancora non è in condizione di giocare, ma per noi è importante. Valutiamo come crescerà la condizione nelle prossime settimane, poi vedremo - dice a sportmediaset - Mainoo? Dobbiamo essere riflessivi e accorti sul mercato, abbiamo giocatori importanti fuori. Vediamo quali saranno le novità nei prossimi giorni". Su Conte: "In realtà noi problemi non ne abbiamo mai avuti. C'è stata un'uscita che non era polemica ma era un segnale. Ci sono state tre vittorie importanti, ma è fisiologico che non si possano vincere tutte. Siamo contenti del lavoro del mister e della squadra, non siamo condizionati dal risultato di oggi"