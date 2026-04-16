Una carriera lunghissima iniziata appena maggiorenne e chiusa alla soglia dei 40 anni. Alex Manninger è stato un portiere con la valigia in mano. Raramente ha trovato stabilità nella sua professione. Un portiere affidabile, quasi sempre un perfetto secondo fin dagli inizi all'Arsenal, quattro anni dietro David Seaman. Londra è una delle sue case in cui vive di più poi un continuo cambiamento, la Fiorentina, il Torino, il Bologna, il Siena. Qui finalmente trova per la prima volta la titolarità e una certa continuità e quando poteva a Siena tornava, gli era rimasta nel cuore.

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Lascia la Toscana dopo un paio d'anni prima di vivere l'esperienza forse professionalmente per lui più gratificante alla Juventus. Quattro anni due da vice Buffon e due da terzo dietro Storari, l'ultima stagione è quella dell'inizio del ciclo vincente della Juventus con Antonio Conte in panchina.

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Faceva gruppo, amato dai compagni, e dallo stesso Conte che volle tenerlo per insegnare ai più giovani l'importanza del lavoro e della fatica. Manninger prima di giocare al calcio faceva il falegname e sapeva bene cosa fosse il sudore e quanto fosse importante faticare per conquistare qualcosa. Chiusa l'esperienza alla Juventus il trasferimento in Germania. Quattro anni da secondo in bundesliga all'Augsburg per poi chiudere da terzo al Liverpool con Jurgen Klopp, altro allenatore per il quale pur non giocando rivestiva una grande importanza all'interno del gruppo. Chiuso con il calcio era tornato alla sua vecchia professione, quella del falegname. In questo calcio non si riconosceva più e non sentiva il bisogno di farne parte. Voleva una vita serena, ma un tragico destino ha deciso diversamente.