Morto Alex Manninger, ex portiere della Juventus: aveva 48 anni
Il portiere austriaco è morto a 48 anni in un grave incidente stradale: secondo le prime ricostruzioni giovedì mattina Manninger avrebbe attraversato un passaggio a livello senza barriere vicino a Salisburgo e la sua auto sarebbe stata travolta da un treno. Ha giocato 10 anni in Italia tra Fiorentina, Torino, Bologna, Siena e Juventus. Uno scudetto con i bianconeri nel 2012 e una Premier con l'Arsenal nel 1998. Al Franchi minuto di silenzio prima di Fiorentna-Palace
La storia di Alex Manninger, di Giovanni Guardalà
Una carriera lunghissima iniziata appena maggiorenne e chiusa alla soglia dei 40 anni. Alex Manninger è stato un portiere con la valigia in mano. Raramente ha trovato stabilità nella sua professione. Un portiere affidabile, quasi sempre un perfetto secondo fin dagli inizi all'Arsenal, quattro anni dietro David Seaman. Londra è una delle sue case in cui vive di più poi un continuo cambiamento, la Fiorentina, il Torino, il Bologna, il Siena. Qui finalmente trova per la prima volta la titolarità e una certa continuità e quando poteva a Siena tornava, gli era rimasta nel cuore.
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Lascia la Toscana dopo un paio d'anni prima di vivere l'esperienza forse professionalmente per lui più gratificante alla Juventus. Quattro anni due da vice Buffon e due da terzo dietro Storari, l'ultima stagione è quella dell'inizio del ciclo vincente della Juventus con Antonio Conte in panchina.
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Faceva gruppo, amato dai compagni, e dallo stesso Conte che volle tenerlo per insegnare ai più giovani l'importanza del lavoro e della fatica. Manninger prima di giocare al calcio faceva il falegname e sapeva bene cosa fosse il sudore e quanto fosse importante faticare per conquistare qualcosa. Chiusa l'esperienza alla Juventus il trasferimento in Germania. Quattro anni da secondo in bundesliga all'Augsburg per poi chiudere da terzo al Liverpool con Jurgen Klopp, altro allenatore per il quale pur non giocando rivestiva una grande importanza all'interno del gruppo. Chiuso con il calcio era tornato alla sua vecchia professione, quella del falegname. In questo calcio non si riconosceva più e non sentiva il bisogno di farne parte. Voleva una vita serena, ma un tragico destino ha deciso diversamente.
Fiorentina-Crystal Palace: il minuto di silenzio per Manninger
Ore 21: poco prima del via della partita tra Fiorentina e Palace, minuto di silenzio al Franchi per ricordare Manninger.
Vanoli ricorda Manninger: "Era un ragazzo eccezionale"
Le parole dell'allenatore viola poco prima dell'inizio della partita di Conference: "È una tragedia, ho avuto la fortuna di giocarci insieme a Firenze. Samo vicini alla famiglia". I due avevano condiviso lo spogliatoio al Franchi nella stagione 2001/02.
Il ricordo di Felipe Melo
Insieme hanno giocato con la Juve nel 2009/10 e 2010/11.
Il ricordo di Matri e Pepe
Anche Alessandro Matri e Simone Pepe, compagni di Manninger nella Juventus, hanno dedicato un pensiero sui social all'austriaco.
"L'Udinese piange Alexander Manninger"
"Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, portiere protagonista in Premier League e Serie A tra la fine degli anni '90 e gli anni '00, transitato brevemente anche per Udine nell'estate del 2008. Il club è vicino ai suoi cari in questo momento difficile". Per l'ex portiere una brevissima parentesi in bianconero dal luglio all'agosto 2008, senza mai scendere in campo.
È il Siena il club con cui ha giocato di più
È il Siena il club con cui Manninger ha collezionato il maggior numero di presenze in carriera, 87 per la precisione. Più indietro l'Arsenal, con 64 partite, e la Juventus a 48. In Italia 30 presenze con la Fiorentina, 4 con il Bologna e 3 con il Torino.
Del Piero si unisce al cordoglio per Manninger
Anche Del Piero si è unito al cordoglio per Manninger: l'ex capitano della Juventus ha condiviso nelle sue Instagram Stories il post pubblicato dal club bianconero.
Il cordoglio della Juventus
Karius e Henderson ricordano il loro ex compagno
Anche Loris Karius e Jordan Henderson hanno speso un pensiero per il loro ex compagno di squadra, con il quale hanno condiviso lo spogliatoio del Liverpool nella stagione 2016/17.
Il cordoglio del Grazer AK: "I nostri pensieri sono per la sua famiglia"
"Il GAK 1902 è in lutto per Alexander Manninger.
Con grande sgomento abbiamo appreso che l’ex portiere del GAK e della nazionale è morto oggi in un tragico incidente nei pressi di Salisburgo. I nostri pensieri sono per la sua famiglia, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno accompagnato nel corso della sua notevole carriera.
Riposa in pace, Alexander".
Il ritorno al vecchio lavoro dopo il ritiro dal calcio
Nell'estate del 2017, dopo l'ultima stagione con il Liverpool, Manninger decise di ritirarsi. Conclusa la sua avventura in campo, l'austriaco tornò a fare il falegname, lavoro che svolgeva prima dell'inizio della sua carriera. "Mi ha insegnato il sudore e la fatica. E sono felice. Il calcio di oggi è solo moda e business; io invece non ho nemmeno Instagram, pensi un po'. Sono felice nella mia pace e nella semplicità", aveva raccontato solo pochi giorni fa in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.
Bonucci: "È difficile accettare tutto questo"
Anche Bonucci ha voluto ricordare Alex Manninger: "Pochi mesi fa ci siamo visti e mi hai raccontato la tua nuova vita. È difficile accettare tutto questo. Riposa in pace Alex!", ha scritto su Instagram l'ex difensore.
Inter: "Ci stringiamo attorno alla famiglia dell'ex portiere in questo momento di dolore"
Marko Arnautovic ricorda Manninger
Il capitano della nazionale austriaca ha ricordato Manninger con una Instagram Stories.
Pirlo, un cuore per Alex Manninger
Anche Andrea Pirlo ha voluto ricordare Manninger sui suoi social: l'ex centrocampista ha pubblicato una foto nelle sue Instagram Stories con un cuore.
L'emozionante lettera di Buffon: "Perdo un amico che ho sempre ammirato"
Morto Manninger, l'emozionante lettera di Buffon: 'Perdo un amico che ho sempre ammirato'Vai al contenuto
Stroll, amministratore delegato Augsburg: "Sconvolti per la scomparsa nel nostro amico"
Le parole dell'amministratore delegato dell'Augsburg, Michael Ströll: "Siamo sconvolti per la scomparsa del nostro ex giocatore e amico Alexander Manninger. Alex non era solo un portiere di prim'ordine, ma anche una persona straordinaria e apprezzata ben oltre i confini nazionali, che con il suo modo di essere ha arricchito la nostra squadra e l'intero club. È difficile comprendere che Alex non sia più tra noi, soprattutto perché era stato da noi di recente. In questo momento difficile, i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari".
Il pensiero di Marchisio
"Riposa in pace". Così Claudio Marchisio nelle sue storie Instagram.
Minuto di silenzio e lutto al braccio per la Fiorentina, c'è l'ok della Uefa
È arrivato l'ok della Uefa alla richiesta della Fiorentina di ricordare Manninger in occasione della gara di ritorno dei quarti di Conference League contro il Crystal Palace, in programma stasera alle 21: verrà osservato un minuto di silenzio e la Viola giocherà con il lutto al braccio.
Maccarone: "Riposa in pace amico mio"
Massimo Maccarone ha voluto ricordare Manninger con una foto pubblicata nelle sue Instagram Stories: "Rip amico mio". I due hanno giocato insieme nel Siena.
Thierry Henry: "Che tristezza. Vicino alla sua famiglia e ai suoi cari"
"Che tristezza. Riposa in pace. Il mio cuore è vicino alla sua famiglia e ai suoi cari", ha scritto su Instagram Thierry Henry. I due anno condiviso lo spogliatoio dell'Arsenal per due stagioni, dal 1999 al 2001.
Schottel: "Manninger è stato un ambasciatore straordinario del calcio austriaco"
Il messaggio del direttore sportivo della Federazione austriaca (OFB), Peter Schöttel: "Alexander Manninger è stato, dentro e fuori dal campo, un ambasciatore straordinario del calcio austriaco. Con la sua carriera internazionale ha stabilito standard elevati e ha ispirato e formato molti giovani portieri. La sua professionalità, la sua calma e la sua affidabilità lo hanno reso una componente importante delle sue squadre e anche della nazionale. Le sue prestazioni meritano il massimo rispetto e resteranno indimenticabili. In questo momento difficile, i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari".
Il ricordo dell'Augsburg: "Alex fu memorabile nella vittoria contro il Greuther Fürth"
"Il FC Augsburg è in lutto per Alexander Manninger. L’ex portiere dell'FCA è venuto a mancare improvvisamente giovedì mattina all’età di 48 anni.
Nato a Salisburgo, ha iniziato la sua carriera all’Austria Salzburg, prima di compiere nel 1997 un passo storico: come primo austriaco si trasferì in Premier League nell’Arsenal. Successivamente ha giocato soprattutto in Italia per numerosi club, fino al passaggio nel 2012 del 33 volte nazionale austriaco al FC Augsburg.
Con l’FCA, Manninger ha disputato complessivamente 38 partite ufficiali. Particolarmente memorabile è il finale di stagione 2012/13, quando il portiere, nella vittoria per 3-1 contro il Greuther Fürth, parò un calcio di rigore contribuendo in modo decisivo alla salvezza. Inoltre, nella stagione 2015/16 faceva parte della rosa per la UEFA Europa League dell’Augsburg. Nel luglio 2016 si trasferì al Liverpool FC, dove concluse la sua carriera un anno dopo".
Il cordoglio dell'Arsenal: "Siamo scioccati"
"Tutti all’Arsenal sono scioccati e profondamente addolorati per la tragica scomparsa dell’ex portiere Alex Manninger. Tutti i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari in questo momento incredibilmente triste. Riposa in pace, Alex".
Il ricordo di Buffon: "Ogni parola è superflua. Sono certo che da lassù continuerai a guidare i tuoi cari"
"Caro Alex, ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato. Hai scelto di rimanere indipendente dall’assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicità nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia. Questo era il tuo credo. In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà, mantenendo una postura eretta, con l’orgoglio di chi sa cosa vuole. Hai avuto la forza di allontanarti da tutto questo e guardarci con quel tuo sorriso sornione, come a dire: 'Siete tutti matti, non mi avrete mai'. Spero, anzi, sono certo, che da lassù continuerai a guidare i tuoi splendidi bambini e la tua giovane moglie. Riposa in pace. Gigi".
Lichtsteiner: "Riposa in pace amico mio"
La Fiorentina chiede un minuto di silenzio e il lutto al braccio: attesa la risposta dell'Uefa
Questa sera la Fiorentina scenderà in campo contro il Crystal Palace per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Il club ha intenzione di ricordare Alex Manninger e ha chiesto di osservare un minuto di silenzio e di giocare con il lutto al braccio. Attesa la risposta della Uefa. Manninger e Vanoli, tra l'altro, sono stati compagni di squadra proprio nella Fiorentina nella stagione 2001/02.
Il pensiero del Bologna: "Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze"
Il ricordo del Siena: "Ha lasciato un segno indelebile nella nostra città"
"A nome del Presidente Jonas Bodin e di tutto l’organigramma, esprimiamo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere bianconero e protagonista di pagine importanti della storia del Siena. Difensore della porta del Siena nelle stagioni di Serie A 2004-2005, 2006-2007 e 2007-2008, con oltre 80 presenze, Manninger è stato uno dei simboli degli anni nella massima serie, distinguendosi per doti umane, oltre che professionali. Il suo talento lo ha portato nel corso della sua carriera a vestire maglie prestigiose del panorama europeo, tra cui Arsenal, Juventus e Liverpool, lasciando ovunque il segno delle sue qualità. La notizia della sua prematura scomparsa a seguito di un incidente stradale ci colpisce profondamente. Ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia e a tutti i suoi cari, conservando per sempre il ricordo di un uomo e di un atleta che ha lasciato un segno indelebile nella nostra città".
Chiellini: "Ci saluta un compagno esemplare e una persona di grande valore"
Anche Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha voluto esprimere un pensiero verso Alex Manninger: "Oggi è un giorno tristissimo, ci saluta un compagno di squadra esemplare e una persona di grande valore. Ciao Alex, riposa in pace. Un pensiero forte alla tua famiglia".
Il Liverpool ricorda Alex Manninger
"Il Liverpool è profondamente addolorato per la scomparsa dell’ex portiere Alex Manninger all’età di 48 anni. I pensieri di tutti al LFC sono con la famiglia e gli amici di Alex in questo momento difficile".
Il messaggio della Fiorentina: "Ci stringiamo ai familiari in questo momento di profondo dolore"
Il cordoglio del Torino: "Addolorati per la tristissima notizia"
Trentatré presenze con l'Austria
In carriera Alex Manninger ha anche rappresentato il suo Paese, indossando per 33 volte la maglia della nazionale austriaca con la quale prese parte anche agli Europei 2008.
Uno scudetto e una Premier League nel palmares
Manninger ha vinto cinque trofei in carriera. Con l'Arsenal è riuscito a vincere una Premier League, una FA Cup e due Community Shield. Qualche anno più tardi l’austriaco è riuscito a vincere anche lo scudetto 2011/12 con la Juventus.
Il messaggio del Salisburgo: "Il nostro pensiero va alla famiglia e agli amici"
L'esperienza in Italia di Manninger
La prima esperienza di Manninger in Italia risale alla stagione 2001/02, quando vestì la maglia della Fiorentina, che lo prelevò in prestito dall'Arsenal. Dopo l'avventura in viola, proseguì la sua carriera con Torino e Bologna. Fu però con il Siena che Manninger riuscì davvero a mettersi in luce, attirando l'attenzione della Juventus, che lo acquistò nell’estate del 2008. Con i bianconeri collezionò 42 presenze in quattro stagioni, prima di salutare nel 2012 e proseguire la sua carriera all'estero.
Il ricordo della Juventus: "Se n'è andato un grande atleta e un uomo dai valori rari"
"Oggi è un giorno tristissimo. Se n'è andato non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune. Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore".
Il cordoglio della Federazione austriaca
"La Federazione calcistica austriaca (ÖFB) piange la scomparsa di Alexander Manninger. L'ex portiere della nazionale si è spento all'età di 48 anni.
Nato a Salisburgo, ha plasmato l'immagine del calcio austriaco sulla scena internazionale per molti anni.
Il calcio austriaco perde non solo un portiere eccezionale, ma anche una personalità che ha plasmato il calcio nazionale per molti anni e lo ha rappresentato a livello internazionale".
È morto Alexander Manninger, aveva 48 anni
Mondo del calcio in lutto per la morte di Alexander Manninger. L'ex portiere ha perso la vita giovedì mattina in un tragico incidente stradale vicino Salisburgo: ancora da chiarire la dinamica, secondo le prime ricostruzioni avrebbe attraversato un passaggio a livello senza barriere e la sua automobile sarebbe stata travolta da un treno. I soccorsi, intervenuti subito, purtroppo non sono riusciti a salvargli la vita. Aveva 48 anni.