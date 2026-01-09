Napoli, la probabile formazione di Conte con l'Inter: indisponibili e ultime news
Il Napoli va a San Siro per il posticipo domenicale in casa dell'Inter, valido per la 20^ giornata di Serie A. Il dubbio principale di Conte riguarda la presenza di Neres che sabato effettuerà il provino decisivo: non dovesse farcela è pronto ad alzarsi Politano nei tre davanti, con Di Lorenzo a centrocampo. Di seguito la probabile formazione degli azzurri
- Portiere: MILINKOVIC-SAVIC
- Difensore centro-destra: DI LORENZO
- Difensore centrale: RRAHMANI
- Difensore centro-sinistra: JUAN JESUS
- Esterno destro: POLITANO
- Centrocampista centrale: LOBOTKA
- Centrocampista centrale: MCTOMINAY
- Esterno sinistro: SPINAZZOLA
- Ala destra: NERES
- Attaccante centrale: HOJLUND
- Ala sinistra: ELMAS
- L'allenatore degli azzurri confermerà la difesa a 3, con Di Lorenzo insieme a Rrahmani e Juan Jesus;
- il dubbio principale resta Neres: emerge cauto ottimismo, ma sarà decisivo il provino di sabato. Molto dipenderà dalle sue sensazioni. Se non dovesse farcela, Politano sarebbe avanzato nei tre davanti, con Di Lorenzo esterno di centrocampo;
- a completare l'attacco con Hojlund ci sarà Elmas