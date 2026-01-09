Inter, la probabile formazione di Chivu col Napoli: indisponibili e ultime news
La domenica di Serie A si chiude col big match tra Inter e Napoli. Un solo potenziale ballottaggio nell'11 di Chivu, nel reparto difensivo tra Bisseck e Acerbi, mentre in attacco ritorna dal 1' la coppia Lautaro-Thuram. In mezzo al campo ecco Zielinski: la probabile formazione dei nerazzurri. Recuperati Diouf e Darmian, che andranno in panchina. Ancora in dubbio Frattesi
- Portiere: SOMMER
- Difensore centro-destra: BISSECK
- Difensore centrale: AKANJI
- Difensore centro-sinistra: BASTONI
- Esterno destro: LUIS HENRIQUE
- Mezzala destra: BARELLA
- Centrocampista centrale: CALHANOGLU
- Mezzala sinistra: ZIELINSKI
- Esterno sinistro: DIMARCO
- Attaccante: LAUTARO MARTINEZ
- Attaccante: THURAM
- L'allenatore rumeno ripropone dall'inizio l'attacco titolare composto da Lautaro e Thuram;
- il dubbio è in difesa, dove Acerbi potrebbe togliere la maglia da titolare a Bisseck, con Akanji che si sposterebbe a destra nel trio arretrato;
- Nei tre interni di centrocampo ci sarà spazio dal 1' per Zielinski, con Luis Henrique e Dimarco esterni
- Recuperati Darmian e Diouf, ancora in dubbio Frattesi