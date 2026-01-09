 Inter, probabile formazione di Chivu col Napoli: indisponibili e ultime news | Sky Sport
Inter, la probabile formazione di Chivu col Napoli: indisponibili e ultime news

La domenica di Serie A si chiude col big match tra Inter e Napoli. Un solo potenziale ballottaggio nell'11 di Chivu, nel reparto difensivo tra Bisseck e Acerbi, mentre in attacco ritorna dal 1' la coppia Lautaro-Thuram. In mezzo al campo ecco Zielinski: la probabile formazione dei nerazzurri. Recuperati Diouf e Darmian, che andranno in panchina. Ancora in dubbio Frattesi

