Passato il Natale, digeriti (in parte) pandori, capponi e torroni, si torna subito in campo. Giusto il tempo di scartare qualche regalo e il boxing day per la prima volta nella storia sarà anche tricolore. Non un'intera giornata come in Inghilterra, ma una sola partita comunque importante e già decisiva: il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Lazio e Fiorentina. Alle 21.00 biancocelesti e viola si ritroveranno in un Olimpico sicuramente un po' infreddolito ma imbadito a festa per giocarsi un posto nelle semifinali di Coppa Italia, dopo aver eliminato rispettivamente Cittadella e Sampdoria. Inzaghi ieri ha detto che in campo scenderanno tutti i migliori, ma sarà costretto a fare a meno di Immobile che nella notte ha subito un attacco influenzale e per questo andrà in panchina con Caicedo al fianco di Anderson in avanti. Pioli invece dovrebbe confermare la difesa a 3 vista per la prima volta dall'inizio a Cagliari e cambiare diversi giocatori in tutti i reparti, con Babacar in avanti e Saponara alle sue spalle. Vediamo le probabili scelte dei due allenatori.