Tra calciomercato e campo. La Sampdoria ha accolto Manolo Gabbiadini e ha ufficializzato l'arrivo di Thorsby per giugno, nel frattempo pensa anche all'impegno in Coppa Italia contro il Milan. Ne ha parlato Marco Giampaolo: "Gabbiadini ha già giocato qui, la gente lo conosce e aspetto di vederlo integrato con gli altri – ha dichiarato in conferenza stampa l'allenatore blucerchiato – Per me non è un'ala, non è uno che può giocare largo. Non avevamo problemi di realizzazione, il nostro obiettivo era costruire un attacco di un certo livello e con il suo acquisto ci siamo riusciti. Se ci aiuterà a migliorare? Non lo so, non credo nei miglioramenti a gennaio. Non abbiamo acquistato Koulibaly o Pjanic. Abbiamo un titolare in più, Gabbiadini aumenta il numero di alternative e la competitività all'interno del gruppo".

"Col Milan possiamo dire la nostra. Turnover? Tutti titolari"

Sulla partita contro il Milan, aggiunge: "Sarà un appuntamento al buio, ritorniamo a giocare dopo settimane e bisogna vedere come si ritornerà in campo - prosegue – La squadra si è allenata bene, giocare in casa è un vantaggio. Il Milan ha un punto in più in classifica, quindi sulla carta siamo leggermente sfavoriti. Loro hanno una squadra di ottimo livello, ma siamo consapevoli di poter dire la nostra. Turnover? Chiedo di eliminare questa parola. La mia squadra gioca con undici giocatori e dieci riserve, chiunque giochi riesce a fare la sua partita. Non si possono considerare alcuni titolari e altri riserve, sminuirebbe il valore di ognuno di loro".