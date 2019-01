NAPOLI-SASSUOLO 2-0

15' Milik, 74' Ruiz

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon (82' Younes), Diawara, Ruiz, Ounas (71' Allan); Milik (90' Gaetano), Insigne.

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Lirola, Magnani, Rogerio (82' Dell'Orco), Peluso; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Boateng (69' Babacar), Djuricic (69' Boga).

Avversario più ostico il Napoli non poteva beccarlo negli ottavi di Coppa Italia. L'entusiasmo del Sassuolo, il gioco espresso dai neroverdi fatto di qualità, di trame fittissime di passaggi, non poteva non impensierire la squadra di Ancelotti. E il Napoli non ha sottovalutato l'impegno dimostratosi poi ostico così come previsto alla vigilia. Gli azzurri vincono 2-0 e si regalano il Milan ai quarti di finale (il sorteggio stabilirà se al San Paolo o a San Siro) ma hanno dovuto sudare e non poco per avere la meglio del Sassuolo. I neroverdi non hanno affatto demeritato e, sovente, hanno impensierito la retroguardia di Ancelotti. Il gol del vantaggio del Napoli è stato frutto di un'improvvisa accelerazione di Insigne e del cinismo di Milik pronto a raccogliere una respinta davvero troppo corta di Pegolo e a mettere in rete da due passi. Subìto il gol, il Sassuolo ha comunque reagito e c'è voluto il consulto VAR per annullare il gol segnato da Locatelli ma viziato da un precedente fallo di mano proprio dell'ex Milan. Il primo tempo è così vissuto sul filo dell'equilibrio. Fabian Ruiz e Ounas hanno fatto vedere buone cose in casa Napoli, dall'altra parte Berardi è stato sempre in agguato e Sensi, in mezzo al campo, ha dato qualità alla manovra neroverde. Ripresa dai ritmi più bassi con il Napoli impostato in modalità gestione e il Sassuolo che non è mai venuto meno al suo credo tattico, fatto di possesso fin dalla costruzione bassa. De Zerbi ha provato a giocarsi le carte Babacar e Boga, Ancelotti è corso ai ripari con l'inserimento di Allan e lo spostamento sulla sinistra di Ruiz. L'ennesima iniziativa di Insigne ha dato avvio all'azione del raddoppio azzurro: cambio di gioco esemplare per Milik, assistenza perfetta del polacco per Ruiz che in corsa ha lasciato partire un sinistro potente che non ha lasciato scampo a Pegolo. Nonostante il raddoppio del Napoli, il Sassuolo ha provato fino in fondo a riaprire il match. Alla fine le qualità della formazione di Ancelotti hanno avuto la meglio, ma applausi per un Sassuolo che non ha mai rinunciato a giocarsela.