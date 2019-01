Ha visto segnali negativi in vista di Madrid?

"Non sta scritto da nessuna parte che la Juventus sia la strafavorita per la Champions. Sembra che si aspetti solo il 1° giugno per giocare la finale, ma non è così. La Champions è un obiettivo come gli altri, giocare contro l'Atletico sarà complicato e difficile. La partita andrà affrontata sapendo che potranno esserci degli imprevisti. Anche domani a Bergamo non c'è possibilità di replica, a differenza del campionato. Ricordiamo anche che la Juventus in questi anni ha giocato due finali di Champions: speriamo che questo sia l'anno buono per portare a casa la Coppa, io lo speravo già il primo anno. Ma non pensiamoci tutti i giorni".