Coppa Italia, il tabellone delle semifinali

Con la sfida tra Inter e Lazio si è completato il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. Tante le sorprese, in particolare per l'entità dei punteggi, che hanno regalato accoppiamenti in semifinale inediti e ricchi di fascino. Il penultimo atto della competizione, a differenza degli altri turni, si svolgerà sui 180 minuti, con la classica sfida andata e ritorno. In caso di parità la sfida si protrarrà ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore. I primi due incroci si disputeranno a fine febbraio, mentre il ritorno andrà in scena due mesi dopo. Nella parte sinistra ci sono Milan e Lazio. Netto il trionfo dei rossoneri sul Napoli, materializzato grazie alla doppietta di Piatek. Il polacco ha debuttato dal primo minuto in modo perfetto e si è confermato capocannoniere del torneo con 8 centri. I ragazzi di Gattuso affronteranno i biancocelesti, protagonisti di una grande a vittoria a San Siro. Immobile (in gol ai supplementari prima del pari di Icardi dal dischetto, a recupero quasi scaduto) e compagni hanno eliminato l'Inter ai calci di rigore, con l'errore decisivo dal dischetto di Nainggolan. Nella parte destra, invece, saranno Atalanta e Fiorentina a scontrarsi per guadagnarsi un posto nella finale. La formazione di Gasperini è arrivata fino a questo punto eliminando la Juventus ai quarti di finale. 3-0 il risultato finale a favore dei bergamaschi, avanti con Castagne e poi letali con la doppietta di Zapata. Ancora più pesante il successo dei viola che hanno surclassato la Roma per 7-1. Grande protagonista al Franchi è stato Federico Chiesa, autore di una tripletta e trascinatore dei suoi in Coppa Italia, dopo la doppietta siglata agli ottavi contro il Toro. Contro i giallorossi si sono dimostrati in grande forma anche Luis Muriel e Giovanni Simeone, quest'ultimo entrato nella seconda frazione di gioco e due volte a segno nella goleada.

Il tabellone delle semifinali

Milan-Lazio

Fiorentina-Atalanta