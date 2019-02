Partita pazza, l’Atalanta esce dal Franchi con un 3-3 comunque prezioso. I nerazzurri, in vantaggio di due gol nel primo tempo, si fanno rimontare dai viola nel finale, ma il pareggio concede sostanzialmente due risultati su tre alla squadra di Gasperini in vista del ritorno di semifinale di Coppa Italia, in cui mancheranno però Toloi e Hateboer. Così l’allenatore dei bergamaschi ha parlato nel post: “Abbiamo condotto a lungo la partita, mettendoci molto del nostro per farci raggiungere - ha spiegato - Per come abbiamo giocato potevamo e dovevamo vincere. Il risultato è comunque buono ma paradossalmente abbiamo perso un'opportunità. Domenica ci rincontreremo in campionato, ora teniamo due mesi da parte la Coppa Italia. Teniamo molto alla finale, e abbiamo due risultati su tre in casa”. Su chi sia meglio tra Milan e Lazio: “Basta che ci sia l'Atalanta. Il nostro primo errore ha dato grande slancio alla Fiorentina. Peccato, eravamo 2-0... Qualcuno ha voluto troppo gestire la palla da dietro. Anche il terzo, abbiamo preso un'infilata così a poco dalla fine. Loro hanno tanta velocità: se lasci spazio a Chiesa e Muriel ti infilano”.

"Delusione per non aver vinto. Ilicic rimarrà qui a lungo"

Gasperini ha poi proseguito parlando dell’atteggiamento tattico adottato al Franchi: “Per nostra natura vogliamo attaccare e quindi qualcosa abbiamo concesso, ma abbiamo anche creato - ha precisato - Stasera le fasce erano un po' bloccate ma abbiamo trovato tanti inserimenti in mezzo alle linee e palleggiavamo bene. La partita è stata buona, forse dovevamo trovare Zapata più centralmente vicino all'area. L'errore di Palomino? A volte certi errori vanno messi in preventivo, anche se è stato pesante e ci è costato il gol. Ancora dovevano fare qualcosa di pericoloso. Rimane comunque una buona partita, pure con un po' di delusione per non aver vinto. Ma non è campionato, e per questo risultato avremmo firmato volentieri alla vigilia”. Su i singoli, infine: “Bisogna essere soddisfatti e non aver rammarico di niente. Ilicic? Non è un fenomeno. Non lo vuole nessuno, anche perché non è sempre così (ride, ndr). Rimarrà a lungo all'Atalanta. Ora non possiamo assolutamente sbagliare. Pace per la traversa di Hateboer, va bene così”, ha concluso.